El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha entonado el mea culpa por el polémico viaje del CF Fuenlabrada a La Coruña para disputar su partido de la última jornada de LaLiga SmartBank contra el Deportivo, que tuvo que ser suspendido el pasado lunes tras detectarse varios casos de coronavirus en la expedición del equipo madrileño —actualmente ascienden ya a 28—.

En su cuenta de Twitter, en un mensaje que ha publicado minutos después del comunicado de LaLiga que da al Elche la sexta posición para disputar el playoff de ascenso y dejaba al equipo madrileño fuera, Tebas dice que "el único responsable de viajar a La Coruña soy yo, nadie más". "Seguisteis todas las instrucciones que os dio LaLiga", el máximo dirigente de la patronal de los clubes a la expedición del Fuenlabrada, desde sus directivos a jugadores, pasando por el cuerpo técnico y empleados.

Queridos directivos, jugadores, técnicos, empleados...del @CFuenlabradaSAD , seguisteis todas las instrucciones que os dió @laliga, el único responsable de viajar a A Coruña, soy yo, quién tomo esa decision. NADIE más.

EL FUTBOL OS DEBE UNA. Ánimo, está oportunidad llegará. pic.twitter.com/0gkJRLbl5K — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) July 26, 2020

Casi al mismo tiempo que el presidente de LaLiga publicaba este mensaje, el Fuenlabrada emitía otro comunicado alegando que no se considera fuera de los puestos de ascenso a Primera y que no renuncia a disputar el partido que tiene pendiente contra el Deportivo en Riazor. LaLiga "no es el único órgano competente", destaca el club madrileño, destacando en este sentido el papel del "Comité de Competición de la RFEF y el CSD".

Lo cierto es que el caso Fuenlabrada está deteriorando cada vez más la imagen de Javier Tebas y de LaLiga, que con este último comunicado de su presidente deja a la patronal de los clubes como única responsable de un viaje que ha puesto en riesgo la saluda pública.

Un caso que amenaza con tener consecuencias penales

El pasado miércoles, el Consejo Superior de Deportes (CSD) emitió un durísimo comunicado arremetiendo contra LaLiga y el club madrileño, acusándoles de "incumplir los protocolos": cargó contra el Fuenla por viajar con varios jugadores y miembros del equipo poniendo "en riesgo la salud de sus jugadores, la salud pública y la competición en su conjunto" y también contra LaLiga por permitir el viaje.

"Tanto el club como LaLiga conocieron el primer positivo el sábado 18 de julio a las 22:30. En ese momento se debió haber establecido una comunicación fluida con la autoridad sanitaria (...) Además, y esto resulta más grave, el club y LaLiga conocieron el domingo a las 22:30 que había tres positivos más. Se considera que hay un brote cuando existen tres contagios y en ese momento había cuatro, pero la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid no fue informada, según consta en el informe de LaLiga", apuntó el comunicado del CSD.

Más allá de todas las consecuencias deportivas, el caso Fuenlabrada amenaza con acarrear graves secuelas penales. Y es que la Fiscalía Provincial, a instancias del Ayuntamiento de La Coruña, ya ha abierto diligencias penales sobre el viaje del equipo del sur de Madrid para determinar si hubo delito y, en caso de que así sea, determinar quiénes son los culpables, una situación que con este último tuit de Tebas parece estar cada vez más clara.

Tebas, mirado con lupa, vive horas más bajas

Ahora Tebas se enfrenta a una situación insólita desde que en abril de 2013 accediera al sillón presidencia de LaLiga —entonces Liga de Fútbol Profesional (LFP)— en sustitución de José Luis Astiazarán. Un Javier Tebas que está viviendo sus horas más bajas —se ha llegado a especular incluso con su posible dimisión del cargo— y al que miran con lupa desde el Gobierno, la Fiscalía, la Federación Española de Fútbol (RFEF), el Consejo Superior de Deportes (CSD) y hasta la propia Liga.

Como ya publicó Libertad Digital el pasado jueves, el Pacto de Viana para la paz en el fútbol y otros deportes ha saltado por los aires tras la decisión de LaLiga de romper relaciones con el CSD por su duro comunicado, pidiendo romper relaciones y suspender todos los actos internacionales programados conjuntamente con el organismo gubernamental que preside Irene Lozano, empezando por el del pasado miércoles en Singapur.

Ahora el Consejo Superior de Deportes contraataca y, según ha podido saber este periódico, Irene Lozano y su número dos —el director general de Deportes del ente, Joaquín María de Arístegui, que paradójicamente tiene a su hijo Alonso trabajando en LaLiga Global Network— vienen pidiendo la cabeza de Tebas desde hace tiempo, y ahora más aún a raíz de un caso Fuenlabrada que amenaza con traer muchas y graves consecuencias.