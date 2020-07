Dani Parejo, capitán del Valencia, ha manifestado que quiere retirarse en el club ché y no desea salir del conjunto valencianista.

El mediocampista, en una entrevista realizada por Radio Marca reconoció que desde un primer momento no salieron las cosas como esperaba. De igual manera que no consiguieron los objetivos y, obviamente, la campaña "no ha sido buena".

Confiesa que el equipo ha querido hacerlo lo mejor posible en, y que había cosas que "siempre influyen aunque no afecten al juego". Pero desea hacer borrón y cuenta nueva, dejando al Valencia donde se merece y pelear por "Champions la próxima temporada".

Reconoce que es un golpe al proyecto, ya que venían de una temporada con "título y Champions con un entrenador", pero que "la gente que toma las decisiones" dijo que no era lo mejor para el club. Algo que dice afectar al vestuario en muchos aspectos y que marcó mucho a la plantilla.

Para el capitán, Marcelino había cumplido con los objetivos, especialmente entrando en Champions. Eso unido a obtener un título para el equipo once años después hacía el año del Centenario un "año inolvidable para todos". "Los tres días de los mejores de mi vida como futbolista", reconoció.

En relación a su futuro y su posible salida del club del murciélago reconoció que está a gusto en la capital valenciana, que lleva nueve años y para él, es su casa y así lo siente. "Me quedan dos años de contrato, me gustaría retirarme en el Valencia por mi trayectoria", continuó. Pero reconoció que el "fútbol es fútbol" y nunca sabes lo que puede pasar pero que el Valencia hoy es "lo más importante".