Thomas Partey está llamado a protagonizar uno de los culebrones del verano en el mercado de fichajes. El centrocampista ghanés del Atlético de Madrid, de 27 años y pieza clave en los esquemas de Diego Pablo Simeone en las últimas temporadas, lleva muchos meses en la órbita del Arsenal y no acaba de cerrar su renovación con la entidad colchonera.

El mediocentro termina contrato en junio de 2023, pero el Atlético quiere extender la vinculación con su futbolista más allá ante el interés de los gunners y, como ya informó en su día Libertad Digital, en el club sigue pendiente de la situación del futbolista ghanés porque no acaban de renovar su contrato tras haberle presentado una oferta que en la entidad rojiblanca consideran "muy buena".

En un principio, la intención inicial del club londinense, allá por el mes de febrero, era pagar la cláusula de rescisión de Thomas, que asciende a 50 millones de euros, y evitar su renovación con el Atlético de Madrid. Pero la hoja de ruta del Arsenal ha cambiado y el equipo dirigido por Mikel Arteta, que se ha clasificado en octava posición en la recién finalizada Premier League -por tanto, fuera de los puestos europeos- es no abonar la cláusula de Thomas.

Según ha podido saber Libertad Digital, así se lo ha comunicado ya el Arsenal oficialmente a un Atlético que no está dispuesto a negociar la venta de una de sus piezas básicas: no pagará la cláusula de Thomas. Eso no significa que renuncien a un jugador que es muy del gusto de Arteta, sin embargo, si el Atlético no negocia y el Arsenal no pagará la cláusula del jugador, todo hace indicar que los caminos del equipo gunner y de Partey no se cruzarán.