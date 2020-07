Vitor Borba Ferreira, Rivaldo, se ha mostrado crítico con la actitud de la directiva del FC Barcelona, con el presidente Josep María Bartomeu a la cabeza, el entrenador Quique Setién con su compatriota Arthur Melo, asegurando que el caso "ha sido muy mal gestionado" y que "nadie puede señalar" al centrocampista.

"El caso Arthur ha estado muy mal gestionado. Todo apunta a un problema interno y a que ha sido la directiva la que le dijo en su momento a Setién que comenzara a considerarle como su última opción en el mediocampo en el tramo final de LaLiga. Estoy seguro de que Setién habría querido tenerle disponible, porque es de los mejores y habría sido útil", ha dicho Rivaldo en declaraciones facilitadas por Betfair, casa de apuestas de la que el exfutbolista brasileño es embajador.

Por ello, tiene "claro" que, "primero la directiva y luego el entrenador", fueron los que decidieron que el centrocampista "ya no sería más parte de la plantilla del Barcelona porque no estaría al cien por cien tras el acuerdo con la Juventus". "Nadie puede señalar a Arthur porque el Barcelona decidiera usarlo en una negociación. Es triste ver cómo todo esto está terminando, seguramente no era lo que Arthur quería cuando salió de Gremio a Europa", ha añadido el brasileño que, por el contrario, ve a Miralem Pjanic, futuro jugador blaugrana "jugando con total normalidad en la Juventus hasta que el traspaso definitivo se haga realidad".

Eliminatoria contra el Nápoles

Por otro lado, sobre el duelo contra el Nápoles en la Liga de Campeones, se mostró "de acuerdo" con las palabras de Leo Messi sobre que el Barça "necesita mejorar bastante" para pasar a la Final a 8. "Y para ello tienen que concentrarse sólo en ese partido, olvidar el final decepcionante de temporada en LaLiga", expresaba. "Sin aficionados, el equipo de Gattuso no sentirá tanta presión y jugará con la enorme onda expansiva que supondría la eliminación del Barcelona para su masa social e incluso con el hecho de que también supondría seguramente el final de la era Setién en el Barcelona", advierte Rivaldo.

El brasileño, ganador del Balón de Oro en 1999, se ha referido a otros temas como otro compatriota suyo, Neymar, del que cree que "ha mejorado muchísimo su actitud profesional" y al que ve ahora "en la senda correcta porque ahora ha decidido centrarse en el fútbol y olvidar todo lo demás". "En esta versión puede ganar sin problemas un Balón de Oro incluso dos o tres", auguró.

"Es difícil que veamos al Coutinho del Liverpool con la camiseta del Barcelona. Así que, desde mi opinión, la mejor opción es que vuelva a Inglaterra donde jugó su mejor fútbol. En equipos como el Arsenal, el Tottenham o el Leicester, por ejemplo, podría jugar con regularidad como titular y podría ser una buena oportunidad para demostrar que sigue siendo el de antes, un futbolista que pertenece a la élite mundial", sentenció.