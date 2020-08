El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, concedió una entrevista a Sport en la que atacó con dureza a Arthur que no regresó al trabajo con sus compañeros después del parón que hizo el equipo entre el final de LaLiga y el inicio de la Champions.

Lo que ha hecho Arthur es una falta de respeto para sus compañeros, porque el equipo tiene ganas de hacerlo bien en la Champions. Y también para el club. No es lógico que jugándote un título tan importante, un jugador decida borrarse. Es injustificable y totalmente incomprensible. Arthur llamó a Eric Abidal hace un par de días para para decirle que no volvería al equipo y no volvería al club. Eso no estaba previsto. Al contrario, habíamos acordado que jugaría con el Barça hasta el final de todos los campeonatos.