El capitán del Deportivo de la Coruña, Álex Bergantiños, se ha dirigido al resto de la plantilla blanquiazul en un audio al que ha tenido acceso la cadena Cope. En él, el futbolista habla de presentarse en el encuentro ante el Fuenlabrada, con los profesionales necesarios como para que no se les dé el partido por perdido e incluso alude a un duelo de "paripé".

🤨 "No sé qué tipo de partido podría ser, incluso de paripé. Hablar con los del @CFuenlabradaSAD " pic.twitter.com/TaRCjXHsLR

🤔 "Para no perder el partido, lo mejor es presentarse"

Además, Bergantiños argumenta que la única opción para que el Deportivo pueda salvarse pasa porque prospere el recurso ante el conjunto madrileño y se produzca así el descenso administrativo del Fuenlabrada.

Así, el conjunto de Fernando Vázquez conseguiría la permanencia al ser el cuarto equipo por la cola. Y por último, el capitán ha instado a la plantilla a reunirse algunos para poder jugar el partido, por petición del club y los abogados, pese a, según su testimonio, no estar de acuerdo.

Sin embargo, Óscar Rama, asesor jurídico, ha salido en defensa del capitán del Deportivo para aclarar el tema.

En ningún caso este club va a hacer un partido de paripe, teníamos un riesgo si no nos presentábamos, le expliqué ayer a Álex ese tema y nunca utilizamos la palabra paripe, nosotros creíamos que no se iba a jugar, reiteramos al capitán que debíamos jugar el partido... las declaraciones son en un contexto coloquial no tiene la menor importancia.