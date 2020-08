Kubo: "Tenía muchas ofertas, pero la del Villarreal era la mejor"

El Villarreal presentó a Take Kubo como nuevo futbolista del conjunto amarillo en calidad de cedido, sin opción de compra, por el Real Madrid para la próxima temporada.

El nipón, que ha despertado un gran repercusión mediática en su país, fue presentado en la mañana de este martes para ponerse inmediatamente a las órdenes de Unai Emery como primer fichaje amarillo. La llegada de Kubo, por el que el Villarreal pagará un fijo de 2,5 millones de euros más incentivos, es la antesala del anuncio de los fichajes de Coquelín y Parejo que se harán oficiales en las próximas horas

Centrado en el Villarreal, no habla del Madrid: "La intención es hablar solo del Villarreal. No pienso en otra cosa. Estoy 100% al servicio del Villarreal y ojalá haga un gran año"

Gran temporada: "Espero hacer una gran temporada con la ayuda del cuerpo técnico y de los jugadores. Veremos como se van sucediendo las cosas"

Le seduce la filosofía del Villarreal: "Como rival cuando me enfrenté a ellos me costó seguir el ritmo porque tenían todo el rato el balón. Pensar que va ser ahora al revés me emociona mucho"

Muchas ofertas, eligió al Villarreal: "Es la mejor opción y eso pensamos tanto mi familia como mi representase. Ahora tengo que demostrarlo"

Predisposición total para adaptarse a lo que quiera Emery: "Estoy dispuesto a jugar donde sea, menos de defensa o portero. Pude hablar con el "míster" y con algunos jugadores , pero ya me iré comunicando con la gente del club"

Repercusión mediática: "Ya me acostumbré hace mucho y lo llevo muy bien. No me interesa mucho la atención fuera del campo. El juego es el que habla. No me fijo mucho en la televisión o lo que se diga de mi, solo lo que pasa en el campo"