Dani Parejo, nuevo jugador del Villarreal, se despidió del Valencia a través de una videoconferencia. El propio futbolista quiso hacerlo Mestalla, pero no se lo permitieron desde el club.

El jugador dejó claro que consideraba su segunda casa a Mestalla a pesar de su salida, que le hubiera gustado retirarse en el club en el que llevaba nueve años. "Pero el fútbol es así y no ha podido ser".

Cuestionado sobre por qué consideraba que no era jugador del Valencia, el ha dejó entrever que el fútbol es fútbol y es muy cambiante. "Soy sincero y saben cómo pienso. He dicho lo que tenía que decir en cada momento. Me voy con la conciencia muy tranquila. Estoy triste y dolido porque llevo 9 años aquí y he vivido situaciones muy bonitas" dijo.

Según refleja en la despedida, el club se puso en contacto con él y con su agente cuando aún estaba disputándose la Liga para decirle que no contaban con él. Algo que considera que no son "las mejores formas para comunicar algo así".

Reconoció no tener ningún tipo de relación con Anil Murthy ni con Peter Lim. Al primero, reconoció haber tenido más trato pero "sin más". Al ser preguntado si tuvo la sensación de ser obligado a irse, el reincidió en que quería haberse retirado en el Valencia.

En referencia a cómo se sintió con su nueva camiseta, respondió que se vio diferente, a la vez que tenía mucha ilusión y que llegaba a un gran club con un gran proyecto donde cree que puede disfrutar. Además de alegrarse de la llegada de Coquelin al club castellonense.

Se marcha dolido, pero con la cabeza bien alta y considerando que la afición le recordará muy positivamente. En cuanto al futuro no cerró la puerta a una posible vuelta. Rechazó el considerar que ser crítico pudiera haberle pasado factura, y que sí así hubiera sido se marchaba con la cabeza alta.

Por último al ser preguntado por su visión del Valencia, reconoció que veía la incertidumbre que todos, deseando al club lo mejor 'hoy y siempre', agradeciendo al club lo que ha dado,