Deco confía en que Trincao triunfe en el Barcelona

Anderson Luis de Souza 'Deco', ex jugador del Barcelona, confía en que Trincao tiene todo para poder triunfar en el club azulgrana.

El ex internacional, en la web del Barcelona, dejó sus opiniones sobre el nuevo futbolista brasileño, Trincao. Un intento de crear esperanzas de cara a la próxima temporada tras la humillante derrota en cuartos de final de Champions ante el Bayern.

El luso-brasileño le considera un futbolista con mucha calidad y futuro en el conjunto barcelonista. Le reconoce como el clásico zurdo que arranca desde la banda y va hacia dentro, con remate fácil en posiciones centrales, y en jugadas de uno contra uno acabando en remate.

"Personalmente es un futbolista que me gusta mucho", dijo. Reconoció también que en el Barça siempre se pide un rendimiento inmediato para los que llegan de fuera, algo que para el ex jugador no siempre es fácil para un jugador joven. Pero matizó que si tiene minutos considera que puede triunfar.

También tuvo palabras para dos perlas de La Masía como Ansu Fati y Riqui Puig. Considera que son el resultado del gran trabajo realizado por la cantera en el club, jugadores centrados en crecer y aprender, y a los que augura triunfando en el Barcelona si son humildes y con hambre de ganarlo todo.