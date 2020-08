Dani Olmo fue uno de los grandes protagonistas del triunfo de su equipo, el Leipzig alemán, contra el Atlético en los cuartos de final de la Champions League.

Convocado por la selección nacional, Nemanja Bjelica, su técnico en el Dinamo de Zagreb, donde Dani Olmo explotó antes de dar el salto a la Bundesliga, no se explica como ningún club español no se lanzó a por el extremo el pasado mercado de invierno:

"Olmo es un futbolista de primer nivel y un tipo que lo logró todo con trabajo, paciencia y perseverancia, y todos los que le rodeamos lo ayudamos un poco en el camino: Dinamo, compañeros y entrenadores que lo dirigieron. Me resultó muy extraño e inaceptable que ningún club español optara por él. Más sabiendo qué cualidades tiene y que se iba a un precio de 20-25 millones de euros".

En declaraciones a ‘Sporske Novosti’, Bjelica compara al delantero español con el portugués del Atlético de Madrid Joao Félix. Una comparación que adquiere lógica si tenemos en cuenta que el Atlético sopesó el fichaje de Olmo y que el actual jugador del Leipzig fue el autor de uno de los dos goles del conjunto teutón que dejaron fuera al equipo español: "La eliminación y la actuación de Dani Olmo fueron una pequeña revancha suya hacia el Atlético, que también pensó en él. Con este gol ayudó a su equipo a llegar a las semifinales de la Champions League, y creo que son capaces de llegar más lejos. En algunos de mis análisis, antes de que Joao Félix llegara al Atlético, incluso cuando Dani estaba en el Dinamo, decía que Olmo es una opción mucho mejor para cualquier entrenador que Joao Félix".

¿Por qué considera Bjelica mejor a Dani Olmo que a Joao Felix?

La clave está en la defensa y la polivalencia "Joao Felix es muy bueno, pero en el Benfica le liberaban de tareas defensivas. No es un jugador que destaque por sus cualidades defensivas. Solo vale para un tipo de esquema y de fútbol muy concreto. Sin embargo, Olmo lo hace todo bien. En ataque pero también en defensa. También es peligroso en el juego cerca del área rival y cuando el oponente se cierra. Vale para cualquier esquema táctico. Dani es muy polivalente, puede actuar en el medio campo e incluso en punta. Son muy pocos en el fútbol de hoy los que son capaces de dar un alto nivel en varias posiciones, como banda derecha, banda izquierda, de ‘ocho’ y ‘diez’, detrás del primer delantero, e incluso como delantero centro". Palo a los equipos españoles El actual técnico del Dinamo de Zagreb considera que los equipos españoles no han sabido aprecias las tremendas cualidades de Dani:



"Que no le reconozcan es una gran sorpresa y una decepción para mí respecto a los clubes españoles. Vamos, hasta que debutó con la selección Sub-21, entonces no le conocían, pero luego fue campeón de Europa con la selección joven, jugó en la A, marcó un gol, llenó páginas de periódicos… Que después de todo eso no llegase un club español que pagase un máximo de 30 millones, no puedo creerlo. Sobre todo, cuando sabemos que el Atlético pagó 126 millones de euros por Joao Félix. Esta es su pequeña revancha con todos ellos y otro indicio de que incluso en España no todo el mundo es perfecto para seleccionar y evaluar jugadores".

Para Bjelica, "Dani es mejor, además de 90 millones más barato y más aceptable para cualquier entrenador que Félix, que sólo puede jugar como segundo delantero en un equipo que juega absolutamente a la ofensiva. Quizás en el Benfica o Dinamo en la HNL... pero el Atlético juega al contraataque, a no encajar goles y Olmo encajaría mucho más. Y ahora que Olmo cuesta 30 millones y nadie de España los ha dado todavía, y Félix 126… Lo he visto todo en el fútbol, pero nunca había visto un absurdo tan grande. Tendrán que pagar cuando no supieron reconocerlo. Subestimaron al Dinamo, a la liga croata, a Dani Olmo como jugador y todo lo que logró, y eso no es poco. Especialmente los últimos dos años. Que paguen 80 millones, entonces lo apreciarán más".