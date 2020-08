El holandés Ronald Koeman, que este miércoles ha sido presentado como nuevo entrenador del Barcelona para las dos próximas temporadas, confía en que Leo Messi siga capitaneando el equipo y pueda así jugar a sus órdenes. "Me encantaría trabajar con Messi porque Messi te gana partidos. Es el mejor del mundo y lo quieres tener en tu equipo, no en el equipo contrario", ha dicho en una rueda de prensa que se ha celebrado en el Auditorio 1899 del Camp Nou y en la que también ha estado presente el presidente de la entidad azulgrana, Josep María Bartomeu.

En cualquier caso, Koeman dce desconocer si el astro argentino quiere marcharse del Barcelona. "No sé si tengo que convencer a Messi. Si quiere quedarse, yo estaré contentísimo, pero aún le queda un año de contrato. Así que es jugador del Barça", apuntó.

El excentral del Dream Team azulgrana, autor del gol que dio al Barça la primera Copa de Europa de su historia en Wembley en 1992 (triunfo contra la Sampdoria), ha adelantado, en cualquier caso, que hablará con el 10 para conocer de primera mano "qué piensa del club y cómo quiere seguir". Aunque, a continuación, hizo toda una declaración de intenciones: "Sólo quiero trabajar con gente que quiere estar aquí y dar el máximo para el Barcelona".

Bartomeu: "Estaba escrito que entrenaría al Barça"

Por su parte, Bartomeu ha reconocido que la "ilusión" del Barça está depositada "en Ronald Koeman" para construir "una nueva era" a partir de tiempos difíciles y un año en blanco en cuanto a títulos. "Bienvenido, Ronald, a tu casa. Creo que hoy se cumple un sueño para Ronald. Fue el referente del Dream Team que construyó Johan (Cruyff). Ya sabemos todo lo que nos ha aportado como jugador", decía el máximo dirigente de la entidad culé.

Bartomeu y Koeman comparecieron juntos en el Auditorio 1899 del Camp Nou, después del anuncio por la mañana del nuevo técnico en sustitución de Quique Setién. "Tenemos la ilusión puesta en Koeman. Esto estaba escrito desde hace tiempo, que entrenaría al primer equipo del Barça. Es un momento esperado", afirmó.

"Es un momento óptimo para su carrera y por las circunstancias que estamos viviendo te agradezco el reto. No son momentos fáciles, pero Ronald es un técnico con conocimientos, con espíritu, con carisma, con personalidad y tiene un carácter. Tiene algo muy bueno, que ama al Barça y por tanto a partir de hoy lo que hizo como jugador tiene la oportunidad de hacerlo como técnico", añadió.

El máximo dirigente del Barça reconoció que no son tiempos buenos para el club pero confió en que esta mala temporada, sin títulos y dos entrenadores, dé paso a "nueva era" de éxitos. "No son tiempos fáciles, no solo por la pandemia, pero también es una etapa deportivamente que hemos tenido un año en blanco y podemos construir a partir de él una nueva era", indicó el presidente. "Vuelvo a decirlo. El Barça es un club que tiene una salud económica y social muy buena pero tenemos una crisis deportiva. Resultados que no son buenos y necesitamos soluciones deportivas. Que venga Ronald es el primer paso", añadió, insistiendo en que la crisis del Barça es deportiva y no económica o institucional.