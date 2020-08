Hoy, 23 de agosto, se juegan dos finales. De la que todo el mundo habla entre el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich; y en la que todo aficionado de Elche y Girona ha soñado esta temporada, la final del playoff de ascenso a Primera División.

Ilicitanos y gerundenses se juegan el todo o la nada a las 22:00 horas en Montilivi. Dos equipos, dos entrenadores, dos estilos de juego muy distintos pero con una cosa en común, el objetivo por el que han peleado toda la temporada: promocionar a Primera División. Es inevitable pensar que al término del partido, habrá lágrimas pero también sonrisas.

A un paso de acariciar la gloria

Después del 0-0 cosechado en el Martínez Valero, el segundo y definitivo asalto de la eliminatoria de playoff pasa por el Estadi Municipal de Montilivi que será quien dicte sentencia.

No obstante, y tras el parón por la pandemia, el factor campo hace un tiempo que dejó de tener el mismo efecto al no poder sentir el apoyo de la afición. Sin embargo, no debemos olvidar que sigue siendo una motivación para la plantilla del Girona que pese a no sentir el empuje de los hinchas en el terreno de juego, sí que sentirá su aliento más cerca que los ilicitanos.

El Girona no conoce la derrota como local, en 2020

Centrándonos en lo puramente deportivo, es un partido que a priori tiene más de cara el Girona, a quien cuelgan el cartel de favorito por el presupuesto y la plantilla. De hecho, al conjunto de Francisco Rodríguez le valdría el empate sin goles para proclamarse equipo de Primera División la próxima temporada.

Y todo esto se explica en base a la clasificación de la base regular, acabaron quintos, por delante del Elche. Aunque, si bien es cierto, deberán trabajar porque un sólo gol del Elche, que está obligado a marcar si no quiere dejar pasar el sueño del ascenso, podría poner contra las cuerdas a los rojiblancos, por el valor doble de los tantos a domicilio.

Por otra parte, las cifras del Girona, comandado por el delantero Christian Stuani, asustan. El equipo de Francisco no conoce la derrota como local en este 2020, y a día de hoy acumula cinco victorias consecutivas en Montilivi.

El Elche, una bestia negra

No obstante, en frente tienen a un Elche que llega a la gran final con más ilusión que nunca. Los de José Rojo 'Pacheta' afrontan el partido con la moral por las nubes después de la incertidumbre sufrida durante dos semanas pendientes de si entraban o no definitivamente en la fase de playoff de ascenso.

El equipo franjiverde quiere poner la guinda a una temporada sobresaliente y cumplir su sueño esta noche en Montilivi, logrando así el regreso a Primera División cinco años después del descenso administrativo.

De igual manera que ante el Real Zaragoza, el Elche buscará atestar el golpe definitivo a los rojiblancos, neutralizar al equipo de Francisco y materializar el ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol español.

Y para conseguirlo Pacheta contará, además, con la ayuda del delantero brasileño Jonathas de Jesús, que regresa a la cita tras cumplir los dos partidos de sanción tras su expulsión en la ida de la semifinal. El atacante regresa con más ganas que nunca y podrá acompañar arriba al capitán Nino, que buscará su tercer ascenso a Primera.