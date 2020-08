Nueva trifulca entre entre LaLiga y la Federación, ahora por el calendario

Una nueva disputa ha tenido lugar entre la Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga. En este caso, ha sucedido a consecuencia del calendario de fútbol para la temporada 2020-21.

La pasada semana la asociación de clubes realizó un calendario de cara a la próxima temporada que fue enviado tanto a la RFEF como a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), Mientras que fue aceptado desde la AFE, en la mañana de este lunes se ha sabido que la RFEF rechaza ese calendario.

La negativa desde la Federación se ha realizado a través de una carta dirigida tanto a LaLiga como a la AFE, además del Deportivo de la Coruña y Numancia. En el escrito se pide tranquilidad, al quedarse asombrados desde la propia federación del contenido de la misiva en relación al sorteo.

También pide respeto por el Comité de Competición, al pedir declararlo desde LaLiga a la federación "no competente sobre la petición realizada por un club miembro" de la Federación. Además se reconocen desautorizados para dar el ok para el calendario de competición mientras no se resuelvan por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD)los conflictos planteados y las autoridades no garanticen la opción de inicial competiciones oficiales de ambito estatal en su conjunto. Una vez que exista esa garantía podrán estudiar el calendario

Comisión delegada ratifica a LaLiga

Esto ha tenido respuesta de LaLiga un a vez se ha celebrado su comisión delegada que ha ratificado la decisión y "de acuerdo a sus competencias", ratifica la decisión de celebrar el sorteo el próximo 27 de agosto.

También respondió recordando que el juez de Disciplina social "resolvió archivar el expediente disciplinario" contra el CF Fuenlabrada al considerar que el club no había cometido ni negligencia ni vulneración de protocolos. Para continuar que desde la Comisión Delegada consideraba inadmisible cualquier propuesta que tuviera como fin alterar el número de miembros de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank ya que se debe atender solo "a los resultados deportivos".