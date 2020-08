Ronald Koeman ha dejado claro este lunes que no cuenta con Luis Suárez ni con Arturo Vidal para su proyecto.

El técnico holandés ya ha comunicado al uruguayo su firme decisión. Según ha informado la emisora catalana Rac1, el nuevo técnico azulgrana ha llamado este lunes por teléfono a Suárez para decirle que no entra en sus planes.

Luis Suárez tiene un año más de contrato con el Barcelona, más otro opcional si juega un determinado número de partidos. El Barcelona busca escenarios para conseguir librarse de la altísima ficha que cobra el uruguayo. No será fácil. Luis Suárez no perdonará ni un solo euro de lo que tiene firmado, y con 33 años y dos operaciones de rodilla en el último año, pocos equipos están dispuestos a asumir su alto salario y menos, a pagar un traspaso.

La reestructuración que quiere llevar a cabo Ronald Koeman se inicia con con un Luis Suárez que el pasado domingo expresaba en El País su preferencia por seguir en Can Barça: "Me gustaría quedarme en el Barça siempre y cuando se quiera contar conmigo. Tengo ganas de aportar. Siento el apoyo de la gente desde que llegué y eso me motiva mucho. No tendría problema en ser suplente la próxima temporada".

Suárez y Vidal deseaban quedarse en el club

Unas palabras similares a las que expresó el chileno en el mes de mayo en un directo que realizó para los aficionados de un club de Santiago de Chile del que es propietario. ""Estoy muy cómodo y feliz, mejor que nunca. Llegué al club tras mi segunda operación de rodilla, no en las mejores condiciones, pero ahora estoy muy bien. Tengo muy buenos amigos, me llevo bien con todos, especialmente con Leo (Messi), Luis (Suárez), Jordi (Alba), Geri (Piqué)... Yo estoy feliz en la ciudad, mis hijos también y a mi madre la veo feliz", decía entonces. Ahora, como el charrúa, deberá buscar equipo.

No hay vuelta atrás. Koeman quiere a Luis Suárez y a Arturo Vidal fuera y el holandés ya lo ha comunicado personalmente. Al contrario de lo que sucede con Jordi Alba, Koeman considera que puede recuperar su mejor versión, en el caso del delantero uruguayo no hay otra salida: debe buscarse equipo.

Veremos como sienta esta decisión a un Lionel Messi, íntimo amigo de Suárez, que ya expresó sus dudas sobre su continuidad al nuevo técnico azulgrana en la reunión que mantuvieron ambos el pasado viernes.