Así está la operación salida en el Real Madrid: se busca equipo a seis jugadores

Overbooking en la plantilla del Real Madrid, que ahora mismo cuenta con 30 jugadores en el primer equipo, por lo que debe desprenderse de un mínimo de cinco para rematar las 25 fichas que permite inscribir LaLiga.

Pero lo cierto es que el club blanco ya está buscando equipo a seis futbolistas que no cuentan para el técnico Zinedine Zidane, casi todos ellos con ofertas de otros equipos. Se trata de Gareth Bale, James Rodríguez, Mariano Díaz, Sergio Reguilón, Borja Mayoral y Óscar Rodríguez. Los tres primeros han vestido la camiseta madridista el pasado curso, mientras que los otros tres han jugado cedidos en otros clubes y ahora regresan al campeón de Liga.

A continuación, pasamos a detallar cómo está cada caso:

Bale

El galés se ha enrocado definitivamente. No quiere salir del Madrid bajo ningún concepto y se agarra como un clavo ardiendo a los dos años de contrato que le quedan. Es el jugador que más cobra de la plantilla (15 millones de euros netos) y el único de estos seis futbolistas que no ha recibido oferta alguna por el momento. A Gareth no parece importarle pasar un año en blanco en la grada después de su escasa participación en esta última temporada, marcada por la polémica bandera de Gales en la que se podía leer: "Wales. Golf. Madrid. In that Order" (Gales. Golf. Madrid. En ese orden).

James

Un año más, Zidane sigue sin contar con el colombiano, cuyo papel en el equipo madridista es cada vez más residual (un gol y dos asistencias en 14 partidos, con 728 minutos disputados, entre todas las competiciones). El de Cúcuta parece estar cada vez más cerca del Everton de Carlo Ancelotti, un técnico que sí supo explotar algo más las cualidades del jugador tanto en el Real Madrid como en el Bayern de Múnich. El traspaso podría rondar los 25 millones de euros.

Mariano

El delantero internacional dominicano, que regresó a la disciplina blanca tras brillar en el Olympique de Lyon, no quiere irse, pero sabe que apenas tiene hueco ante la competencia con Karim Benzema y Luka Jovic, a quien el club quiere dar una segunda oportunidad tras un primer año bastante decepcionante. Tiene varias ofertas, de España y del extranjero, y es el Benfica portugués el que parece mejor colocado para terminar haciéndose con sus servicios.

Reguilón

El joven madrileño, que se estrena en una convocatoria de la selección española absoluta de cara a los próximos partidos contra Alemania y Ucrania, viene de realizar una magnífica temporada en el Sevilla, con el que ha conquistado el título de la Europa League. El Madrid se encuentra con tres laterales izquierdos (también están Marcelo y Ferland Mendy) y debe descartar a uno de ellos. Reguilón puede quedarse en el club blanco o continuar cedido en el Sevilla, como pide Julen Lopetegui. También tiene ofertas procedentes de Inglaterra e Italia.

Mayoral

El delantero de Parla ha firmado dos campañas notables en el Levante y termina contrato con el Real Madrid en junio de 2021. Tiene una oferta del Valencia, que acaba de ingresar 30 millones de euros por el traspaso de Rodrigo Moreno al Leeds, y otra del Nápoles.

Óscar Rodríguez

El talaverano tiene uno de los mejores golpeos de balón en LaLiga, pero, pese a su gran rendimiento, no pudo evitar el descenso a Segunda División del Leganés, con el que marcó nueve goles el pasado curso. Su caso es parecido al de Reguilón. También se estrena como internacional absoluto a las órdenes de Luis Enrique, pero no parece tener sitio en el centro del campo madridista, y menos aún con el regreso de un Martin Odegaard que la pasada campaña lo bordó con la Real Sociedad. Óscar tiene un preacuerdo con el Sevilla, pero falta que los dos clubes lleguen a un entendimiento: los andaluces ofrecen 20 millones, pero el Madrid pide más dinero.