Lionel Messi, jugador del FC Barcelona, ha dado un paso en frente de cara a su deseo de salir del club: no acudirá mañana domingo a la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí para realizarse las pruebas de PCR.

Según ha adelantado RAC1, el futbolista argentino ha comunicado al club que no se presentará a las pruebas de PCR que tendrían lugar este domingo en la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí. Un paso más dado por el jugador tras la negativa del club el pasado viernes a la solicitud del propio jugador de negociar su salida.

Un paso más que desde la entidad no se esperaban y que pone más de relieve, si cabe, la posibilidad de que Leo Messi no vista de azulgrana la próxima temporada. El capitán culé insiste en la voluntad de salir de forma pactada con el Barcelona, y no salir por la puerta de atrás. Sigue tendiendo la mano a la directiva liderada por Josep María Bartomeu, mientras que ésta considera que tiene contrato, que no se reunirán con él para abordar su salida e instan a los equipos interesados a la cláusula de 700 millones de euros.

Un episodio más para una guerra en la que las dos partes parecen confrontadas e incapaces de llegar a un entendimiento. Y una afición que si ya estaba dolida tras la goleada sufrida ante el Bayern de Múnich, con la posible salida de su mejor jugador hace estarlo aún más.