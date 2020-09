El Real Madrid sigue trabajando en la operación salida. Tras cerrar con el Arsenal una nueva cesión de Dani Ceballos -Zidane no puede ni ver al centrocampista andaluz-, el último en salir es Alberto Soro. Una de las grandes perlas del Real Zaragoza que el conjunto merengue fichó la temporada pasada por 2,8 millones de euros. Soro, que jugó cedido en el propio Zaragoza, se marcha traspasado al Granada sin llegar a debutar con el Real Madrid ni con el Castilla.

Según adelanta el El Periódico de Aragón, el Real Madrid recupera gran parte de la inversión y el traspaso se cierra en 2,5 millones de euros. Soro, que apuntaba alto, no lució como el Madrid esperaba esta temporada en un Real Zaragoza que se quedó a las puertas del ascenso de la mano de Víctor Fernández.

Con la venta de Soro, el Real Madrid ya ha recaudado unos 72 millones de euros con los traspasos de Achraf (40 millones al Inter), Óscar Rodríguez (13,5 millones al Sevilla), Javi Sánchez (3 millones al Real Valladolid), Jorge de Frutos (2,5 millones al Levante), Dani Gómez (2,5 millones al Levante), Miguel Baeza (2,8 millones al Celta) y las cesiones de Takefusa Kubo (2 millones al Villarreal), Reinier (1 millón al Borussia Dortmund) y Dani Ceballos (2 millones al Arsenal).

Reguilón, Borja Mayoral, James y la incógnita de Gareth Bale

El Real Madrid, que no tiene pensado realizar fichajes más allá de la vuelta de Odegaard, tiene en la rampa de salida a otros cuatro futbolistas (Borja Mayoral- al que sigue de cerca la Lazio-, Brahim -a la espera de cerrar su cesión al Milán-, James -principio de acuerdo para su venta al Everton de Ancelotti y Reguilón -podría seguir un año más cedido en el Sevilla aunque el Madrid prefiere hacer caja con el lateral zurdo-.

Por último esta el caso de Gareth Bale. El galés no cuenta para Zidane, que le empujó a salir, sí o sí, del conjunto merengue tras señalarle en la rueda de prensa previa a la vuelta contra el City de los octavos de Champions, pero en las oficinas de Valdebebas no ha llegado, a día de hoy, oferta alguna por el extremo que no va a forzar su marcha.