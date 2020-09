Lionel Messi, que quiere marcharse del Barcelona -el supuesto club de sus amores- a toda costa y por la puerta de atrás -llegó a enviar un burofax advirtiendo de su marcha- tiene un serio problema. Está en un laberinto del cual es muy complicado escapar. Y es que el argentino no tendrá nada fácil salir del conjunto azulgrana.

Según ha podido saber Libertad Digital de fuentes cercanas a la directiva culé, Josep María Bartomeu no le abrirá la puerta a no ser que traiga bajo el brazo una oferta coherente -no quiere quedar como el presidente que regaló a Messi a otro club-. Además, desde el entorno del argentino saben que la cláusula de salida -a pesar de que la temporada por el coronavirus se extendió hasta el mes de agosto- caducó el pasado 10 de junio y en caso de estirar la cuerda y marcharse gratis -la FIFA le daría el transfer provisional- a los pocos meses podría tener un serio problema si la justicia da la razón al Barcelona, algo bastante probable según varios abogados especialistas en derecho deportivos consultados por este diario.

Por último, hoy por hoy, no hay ningún club en Europa que este en condiciones de afrontar un gran traspaso (más de 100 millones) y el sueldo de Messi (100 millones de euros brutos por temporada). Cifras prohibitivas para casi la totalidad de equipos top europeos que se han visto muy sacudidos por la crisis económica derivada por la pandemia del coronavirus.

El Manchester City, advertido y vigilado con lupa por el Fair Play Financiero, deja caer que no solo fichará a Messi si llega gratis y que no está dispuesto a incluir ningún jugador TOP -Gabriel Jesús, Bernando Silva, Sterling o Kevin de Bruyne- en la operación. El propio Pep Guardiola habría aconsejado a Messi quedarse en el Barcelona. Por su parte, el Inter, a través de su director deportivo Piero Ausilio, deja las cosas claras: "Es imposible, nunca existió, es la ocasión para aclararlo de una vez. El Inter en absoluto puede permitirse ni pensar en jugadores de este tipo. Messi es un sueño para todos pero para nosotros nunca será una realidad". Queda el PSG, que hoy por hoy, tiene otras prioridades como reforzar su debilitada defensa.

Messi, que lanzó un órdago con su burofax, puede tener que recular y quedarse a regañadientes en el laberinto culé.