El nuevo futbolista del Sevilla FC, Ivan Rakitic, se despidió de su exequipo, el FC Barcelona en una rueda de prensa desde el Camp Nou en la que le acompañó el presidente de la entidad azulgrana Josep María Bartomeu.

El croata agradeció la oportunidad de poder decir adiós a su ya exafición y de la que ha sido, según reconoció el propio jugador, "su casa". Remarcó que se quedaba con la "parte humana" que deja en el club y reconoció estar orgulloso, agradecido y contento por los años en el club.

"El fútbol es, junto a mi mujer y mi princesa, todo para mí", destacó el exazulgrana, dejando claro que siempre ha estado comprometido y lo dejó todo en el campo. Destacó entre todas las personas a las que sentía agradecimiento destacó un nombre: Unzue. Alguien que, según el propio Rakitic, ha sido muy importante dentro del vestuario para él.

Para el croata el mejor momento fue el día de Berlín donde consiguió con el Barça la Champions ante la Juventus. En lo que respecta al encuentro ante el Bayern, explicó que no gustó al equipo lo que pasó ante el club alemán, remarca que fue un momento de reflexión y de felicitar al contrario. Además de reconocer que le dio pena no poder estar en ese duelo ayudando a sus compañeros.

Tampoco supo quedarse con un entrenador ya que Luis Enrique, para él, hizo posible su llegada y disfrutó tanto con Valverde como con Setién. Pero sí supo decir nombres de compañeros, quedándose sobre todo con Xavi e Iniesta: "Convivir con ellos ha sido una maravilla, también fuera del campo".

En relación a su salida, agradeció de nuevo al presidente azulgrana, Josep María Bartomeu, remarcando que las tres partes habían conseguido lo mejor. Así como el hecho de que su marcha la meditó "analizando las cosas" y pensando hasta el último momento "en el Barcelona".

En cuanto a la posible salida de Lionel Messi, considera que cada jugador "hace su análisis y toma sus decisiones". "No he pensado en lo de Messi, he pensado en mi situación", remarcó para continuar explicando que su primera opción era el Barcelona pero que cada uno tiene que tomar su decisión.

Lo que sí tiene claro el croata es que el equipo azulgrana no ha perdido atractivo. "Es un sueño poder llegar al Barcelona" reconoce, aunque también considera que es difícil mantenerse en el club muchos años ya que solo se dan por buenas las campañas con títulos.