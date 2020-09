El Madrid duda con Reguilón y tiene un problema con Gareth Bale

El Real Madrid sigue trabajando en la operación salida. Tras cerrar con el Arsenal una nueva cesión de Dani Ceballos —Zidane no puede ni ver al centrocampista andaluz—, el préstamo de Brahim al Milán y la venta de Alberto Soro al Granada, el conjunto merengue ultima el traspaso de James, el colombiano ya está en Inglaterra, al Everton.

El conjunto merengue ya ha recaudado 74 millones de euros con la operación salida. Achraf (40 millones al Inter), Óscar Rodríguez (13,5 millones al Sevilla), Javi Sánchez (3 millones al Real Valladolid), Jorge de Frutos (2,5 millones al Levante), Dani Gómez (2,5 millones al Levante), Miguel Baeza (2,8 millones al Celta), Soro (2,5 millones al Granada) y las cesiones de Takefusa Kubo (2 millones al Villarreal), Reinier (1 millón al Borussia Dortmund), Brahim (2 millones al Milán) y Dani Ceballos (2 millones al Arsenal).

Trabajo pendiente y duda con Reguilón

El Real Madrid, que no tiene pensado realizar fichajes más allá de la vuelta de Odegaard, tiene en la rampa de salida a otros tres futbolistas: Borja Mayoral —al que sigue de cerca la Lazio—, Gareth Bale y Reguilón.

En el caso del lateral zurdo, en la dirección deportiva del Real Madrid hay serias dudas si se debe volver a ceder al canterano —gran temporada la que firmó en el Sevilla—, o aceptar algunas de las jugosas ofertas que tiene el conjunto merengue sobre la mesa y que llegan desde la Premier League. Hay división de opiniones entre los que consideran al lateral un buen jugador, pero que jamás será top y por el que se podría sacar un buen rédito económico este mismo verano, y los que ven en Reguilón potencial suficiente para ser titular e importante en el Madrid. En los próximos días se tomará una decisión definitiva.

Por último esta el caso de Gareth Bale. El galés no cuenta para Zidane, que le empujó a salir, sí o sí, del conjunto merengue tras señalarle en la rueda de prensa previa a la vuelta contra el City de los octavos de Champions y que ha pedido a Florentino Pérez que le quite de encima a Gareth sea como sea. Pero la realidad es que en las oficinas de Valdebebas no ha llegado, a día de hoy, oferta alguna por el extremo, que no va a forzar su marcha si no tiene una oferta satisfactoria, y menos tras ver cómo la temporada pasada el Madrid echaba abajo su venta a un conjunto chino con el que Bale ya tenía un acuerdo cerrado.