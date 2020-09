Messi sopesa dar marcha atrás y quedarse en el Barcelona

Josep Maria Bartomeu y Jorge Messi se reunieron en la tarde del miércoles en Barcelona para abordar el futuro de Leo Messi.

Una reunión muy esperada y más después del burofax que los abogados del argentino enviaron al club azulgrana. La reunión se prolongó durante más de dos horas y la conclusión es muy clara. El Barça no negocia la salida del capitán azulgrana. Bartomeu no está dispuesto a ser recordado como el presidente que abrió la puerta a Lionel Messi.

Lo que ha cambiado tras la reunión es la postura del argentino y su entorno. Jorge Messi fue a la guerra con una pistola de agua. Pidió salir con la carta de libertad agarrándose a la cláusula por la que su hijo podría marcharse gratis del club. Una cláusula que expiró el pasado 10 de junio.

Tras comprobar que la postura de Bartomeu es inflexible, al entorno de Lionel Messi le han entrado las dudas. Ya no ve claro el poder acogerse sin coste alguno a la cláusula liberatoria. No se atreve a pedir el transfer a la FIFA por lo que pudiera dictaminar un juez a los pocos meses. Ningún club está dispuesto a arriesgarse a tener que pagar la cifra que determine dicho juez en un futuro —recordemos que la cláusula de rescisión del argentino es de 700 millones de euros—. Además, la FIFA no entrará en este litigio laboral entre un club y un jugador con un contrato firmado en España y sujeto a sus leyes laborales. Como adelantó Libertad Digital tras consultar con varios abogados especialistas en derecho deportivo, Messi tiene las de perder y es casi imposible que pueda abandonar el Barcelona esta temporada.

Lionel, cuyo bufete de abogados pecó de optimismo, comienza a recular y sopesa dar marcha atrás y quedarse, un año más, en el F.C. Barcelona. El culebrón Messi da un giro radical. El 2020 sigue su curso, como el año más surrealista de la historia.