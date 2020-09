Andan con la mosca tras la oreja en la planta noble del Camp Nou tras el anuncio efectuado este viernes por Leo Messi: el argentino permanecerá esta temporada en el Barcelona, diez días de enviar el burofax en el que comunicaba su intención de abandonar el club. Se queda en el Barça, contra su voluntad, pero se queda.

Un anuncio, realizado en una entrevista al portal Goal.com, en el que Messi no pasó por alto los reproches al presidente Josep María Bartomeu tras una temporada para olvidar, finalizada con la humillante derrota por 2-8 frente al Bayern de Múnich en cuartos de la Champions. "Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas", dijo el de Rosario en la entrevista a Goal.com.

En cualquier caso, Messi había tomado la decisión de irse incluso antes de ese 2-8. "Durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir, que había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos en mi carrera. Él me dijo todo el tiempo: ‘Ya hablaremos, que no, que esto y lo otro’, pero nada. Por decirlo de alguna manera, el presidente no me daba ‘bola’ a lo que le estaba diciendo. Mandar el burofax era hacer oficial que me quería ir y que quedaba libre y el año opcional no lo iba a usar y me quería ir. No era para montar un lío, ni para ir en contra del club, sino la manera de hacerlo oficial porque mi decisión estaba tomada…", apunta el delantero para reiterar que se sintió engañado por Bartomeu, a quien acusa de incumplir su palabra.

Según informaba este viernes Josep Pedrerol en el programa El Chiringuito de Atresmedia, el presidente del club azulgrana "ha pilado un cabreo importante" después de escuchar los durísimos ataques de Messi. Pero el conocido periodista deportivo también deja claro que ni él "ni nadie del club" van a contestar al delantero, con el ánimo de apaciguar los ánimos después de varios días de mucha tensión, y que quizá respondan a Jorge Messi —padre y representante del futbolista— en un cara a cara, "pero nunca frente a los medios de comunicación".

El caso Messi parece ir llegando a su final tras el anuncio del delantero de que va a seguir en el Barça esta temporada. Ahora sólo falta que acuda a las pruebas PCR y se ponga de una vez a las órdenes del técnico Ronald Koeman en los entrenamientos para que todo vaya volviendo a la normalidad.