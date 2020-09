Eibar y Celta abren LaLiga Santander con un empate en Ipurúa(0-0)

Empate sin goles en Ipurúa entre Eibar y el Celta de Vigo. La defensa y las imprecisiones en gran parte del encuentro fueron la nota dominante de un duelo que abría la lata de un nuevo curso liguero

El duelo abrió la temporada tras tener que retrasarse el encuentro liguero entre el Athletic y el Granada que se iba a disputar el viernes, terminándose disputando este sábado posteriormente al duelo entre el conjunto vasco y el gallego.

El partido comenzó con control del partido por parte del conjunto armero. No obstante, a pesar de tener el balón y el juego, no llegaba en exceso al área del Celta que si se mostraba seguro en defensa. Ya se notó la fuerza con la que entró el Eibar al partido por la oportunidad que tuvo Pedro León en el minuto dos en un disparo del ex getafense que se marchó por encima de la meta celtiña.

Desde el minuto 10 comenzó a tenerlas el Celta. La primera, con Nolito a través de un disparo certero que tuvo que obligo a emplearse a fondo a Dmitrovic. Se vio más seguro al Celta especialmente en defensa y creando juego. Brais Méndez tenía la ocasión más clara sorprendiendo a la zaga del Eibar controlando un balón largo de Aidoo que bajaba con calidad al césped de Ipurúa, pero no realizaba la vaselina con la misma calidad marchándose muy desviado.

Según llegaba el descanso, el Eibar iba cogiendo de nuevo el mando de partido. Pero no volvía a poner en aprietos a Villar. Los centros y las jugadas desde fuera de Pedro León e Inui no llegaban al área con efectividad. De hecho, un centro del jugador murciano no conectaba con la cabeza de Kike García.

Con esto acababa la primera mitad en la que el colegiado no ampliaba el tiempo más allá de los 45 minutos.

Una parte para cada equipo

A los cinco minutos del reinicio llegaba una ocasión clara del Celta. Brais centraba un balón que golpeaba Aidoo de forma muy ajustado, terminando el balón marchándose por línea de fondo.

El Eibar por su parte veía como la zaga celtiña le cerraba las opciones de entrar al área visitante. La más clara llegaba en un despeje de la defensa gallega conectó una volea Bigas, que por poco no entró en la meta de Iván Villar.

Unos minutos después Dmitrovic se hizo inmenso al parar con calidad dos ocasiones seguidas del Celta. Primero Emre Mor se creó una jugada de la nada y disparó con fuerza a la meta del Eibar. Pero ahí estaba el guardameta que despejó el balón inicialmente y posteriormente lo hacía un defensa del equipo local, pero el balón caía en el área en los pies de Hugo Mallo.

Desde entonces pocas ocasiones por parte de uno y otro equipo al no llegar a las áreas rivales. Una falta sobre Recio que debutaba en el equipo local no decretada por el colegiado fue respondida por una de Diop que recibía la primera cartulina amarilla,

La segunda que recibió el propio Diop, fruto de la frustración del encuentro, llegaba en el 86, haciendo que su equipo jugara con uno menos durante los últimos 4 minutos del tiempo reglamentario.

Pero no hubo nada reseñable a pesar de la diferencia de futbolistas. Un punto que puede saber a poco a la larga pero que actualmente puede ser suficiente.

Eibar: Dmitrovic, Bigas, Oliveira, Sergio, Correa, Diop, Edu Expósito, Pedro León (Rafa Soares, min. 83), Inui (Kadzior, m.60), Sergi Enrich (Recio, m. 67) y Kike

Celta de Vigo: Iván Villar, Hugo Mallo, Aidoo, Araújo, Olaza, Tapia, Okay, Brais Méndez (Miguel Baeza, m.76), Iago Aspas, Emre Mor (Santi Mina, m.85) y Nolito

Goles:

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Colegio madrileño). Expulsó por doble amarilla a Pape Diop (m. 80 y m.86) del Eibar. Del equipo local amonestó a Bigas (m.12) y Sergio Álvarez (m.41). Del Celta amonestó a Nolito (m.34) Lucas Olaza (m.73), Juncá (m.73), Okay (m.78).

Incidencias: Partido que abre la temporada 2020-21, jornada 1 que tiene lugar en Ipurúa (Éibar) a puerta cerrada.