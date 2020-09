El Valencia se lleva el derbi ante el Levante con doble remontada

El Valencia aplacó por momentos su agitada situación y remontó el derbi valenciano (4-2) en Mestalla ante el Levante, en un encuentro que se puso de cara para el equipo visitante, pero que los hombres de Javi Gracia remontaron gracias a su acierto en el primer tiempo y su intensidad en el segundo.

Con el ambiente un tanto 'cargado' por las declaraciones el viernes del nuevo técnico 'che' sobre la falta de refuerzos, el Valencia inició la campaña con mejores sensaciones que acabó la anterior y acertó a remontar en dos ocasiones al Levante para terminar sacando tres puntos trabajados.

Y las cosas no comenzaron nada bien para el equipo valencianista, con un once con apuesta por la cantera (Esquerdo y Yunus), y que a los 35 segundos ya estaba por debajo en el marcador tras una pérdida que no perdonó José Luis Morales. Afortunadamente, los locales reaccionaron rápido y Gabriel Paulista igualase tras un centro de un Kang-in Lee que quiso ser protagonista.

La igualada no amedrentó a los 'granotas' que siguieron buscando la portería de Jaume Domènech y que, tras ver como el VAR les anulaba un gol de Melero, se volvían a adelantar con otro buen tanto del 'Comandante' en el minuto 36. Tampoco le duró mucho la alegría a los de Paco López, que tres minutos después recibían el empate por medio de Maxi Gómez.

El atractivo derbi continuó en una segunda parte donde tras un buen inicio visitante, se pasó al dominio local. El Valencia se hizo con el mando, controló mejor a su rival y la entrada de Manu Vallejo ajustició al Levante. El delantero perdonó la primera ante Aitor, pero no en la segunda que tuvo tras una buena jugada colectiva (min.75) y tampoco un balón suelto en el descuento para certificar un nuevo revés 'granota' en Mestalla donde sigue sin ganar.