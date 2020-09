Incertidumbre con el futuro de Lautaro Martínez: Inter de Milán, Barcelona... o Real Madrid

Lautaro Martínez no saldrá del Inter de Milán, al menos esta temporada. Así lo ha asegurado este lunes el representante del futbolista, Beto Yaqué, en unas declaraciones a Sky Sports.

"Se queda en el Inter esta temporada", dijo tajantemente el agente del delantero del Inter. De tal manera que se cierra, al menos de momento, cualquier posibilidad de salida para el jugador, tanto para el Barcelona como para el Real Madrid.

Lautaro había sonado con fuerza para ser uno de los fichajes del Barcelona en esta nueva etapa que acaba de comenzar con el exfutbolista azulgrana Ronald Koeman como entrenador de los culés. Los 21 goles obtenidos la temporada pasada como jugador neroazzurro llamó la atención de la directiva barcelonista, deseando encontrar un buen recambio para un Luis Suárez que, a priori, iba a abandonar el Camp Nou esta temporada.

De hecho, Suárez parecía tenerlo todo hecho con la Juventus de Turín. Incluso pretendía obtener el pasaporte italiano para jugar como comunitario en la Vecchia Signora. Pero si las puertas se cierran para la llegada de Lautaro, posiblemente y más con la continuidad de Leo Messi, también podrían cerrarse las de salida para el charrúa.

En las últimas horas había venido sonando con fuerza la posible llegada del argentino a la disciplina del Real Madrid. Un refuerzo más que interesante, teniendo en cuenta que desde la llegada de Ruud Van Nistelrooy no había tenido lugar el aterrizaje en la entidad blanca de un nueve puro más que contrastado.

Algo que el Real Madrid, según el diario ABC, ha negado tajantemente y que con las recientes declaraciones del representante del futbolista dejan a las claras que el jugador difícilmente llegará a ser parte de la plantilla madridista.

No obstante, el mercado no está cerrado (el plazo de fichajes acaba el próximo 5 de octubre) y la contratación del delantero interista podía ser un refuerzo más que interesante. No sólo de cara a esta temporada, sino también de cara al futuro, teniendo en cuenta que Lautaro tan sólo tiene 22 años y un enorme porvenir por delante.