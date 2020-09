El Ayuntamiento de Madrid retira los bolardos pintados como el balón de La Liga por las patadas de la gente

El Ayuntamiento de Madrid se ha visto obligado a retirar los balones de la liga en forma de bolardos que lucían en tres zonas míticas de la capital: accesos a la Plaza Mayor desde la Travesía de Bringas (frente al Mercado de San Miguel y la Cava Baja), la Puerta del Sol a la altura de la calle Preciados y la Plaza de Callao.

La Liga, para promocionar el inicio de la nueva temporada y dar visibilidad al nuevo balón de Puma, llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid. Consideraron una buena idea pintar los bolardos que delimitan algunas aceras como si fueran balones de fútbol. Réplicas demasiado perfectas que, aunque contaban con un mensaje de advertencia donde se avisaba de "no golpear, elemento rígido", no evitaron ser pateados por numerosos viandantes que no entendieron que debajo del esférico había una piedra.

🪨 El Ayuntamiento de @MADRID ha decidido retirar la publicidad de los balones de @LaLiga de las calles de la capital 🙈 Pese a las advertencias de LaLiga: "Peligro, no golpear" pic.twitter.com/9SRfOi2Qb3 — Tiempo de Juego (@tjcope) September 13, 2020

El Ayuntamiento, ante las quejas recibidas de muchos transeúntes, no ha tenido más remedio que dar marcha atrás y poner punto y final a los balones en forma de bolardos.