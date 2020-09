Gareth Bale apura sus últimos días como jugador del Real Madrid. El extremo galés, al que Zidane no quiere ni ver, no está dispuesto a pasar otra temporada con un técnico que no confía en él. Sabe que ha llegado la hora de buscar nuevos retos en su carrera. La temporada pasada, cuando ya tenía cerrado su pase a China, el Madrid se echó para atrás en el último momento. Bale lo aceptó e intentó ganarse a un Zidane que jamás le dio confianza. Tras volver del confinamiento en plena forma física, el técnico galo se negó a darle protagonismo.

Bale, que pretende volver a sentirse importante, le ha dicho a su agente que le busque equipo y que quiere salir, sí o sí, del Madrid. No aguantaría otra temporada con Zidane. A pesar del interés del Tottenham, en las últimas horas se ha sumado el del Manchester United. Los red devils, tras no conseguir el ansiado fichaje de Jadon Sancho, piensan en Bale para reforzar su ataque. El United plantea una cesión y en el Madrid no lo ven con malos ojos. Lo que de momento no ha llegado es el contacto entre el agente de Bale, Jonathan Barret, y la directiva del Manchester United.

Bale, que perdió bastante dinero al echarse para atrás el Madrid en el último momento cuando ya tenía su pase cerrado a China la temporada pasada, quiere jugar pero tampoco está dispuesto a aceptar una importante rebaja salarial de los dos años que aún le quedan en el Madrid a razón de 15 millones de euros netos por temporada.