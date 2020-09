Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, negó tener ningún tipo de problema con Gareth Bale, además de reconocer que nadie podía quitar al galés todo lo que ha hecho con el club blanco.

El preparador del equipo madridista salió a la pertinente rueda de prensa previa al encuentro que tendrá lugar mañana en el Reale Arena de San Sebastián entre la Real Sociedad y el Real Madrid. El técnico respondió en varias ocasiones sobre el tema más candente: la salida de Gareth Bale.

Zidane remarcó que no le preocupaba que se dijera que era culpa suya la marcha del galés no era así sino que el tema era "más complicado". Continuó diciendo que no hubo problemas entre ellos, que Gareth Bale había sido "espectacular" y dejó claro que nadie puede a quitarle lo que ha hecho en el club para terminar deseándole lo mejor. Aunque reconoció que no estaba todo hecho ya que el tema se tiene que cerrar.

El tema continuó al ser preguntado por la razón de salido el curso pasado. El técnico dijo que si se quedó fue por algo y que lo más importante para él es lo lo que desea el futbolista. Asimismo rechazó considerar que se quitara un peso de encima con su marcha y reconoció que no jugó lo que debería pero dejó caer que fue por varias cosas.

En relación a las ventas realizadas, otro de los nombres que salió a la palestra fue el de Sergio Reguilón al que quiso desear lo mejor en el Tottenham tras felicitarle por la temporada realizada en el Sevilla. El técnico reconoció que no continua en el equipo al tener ya dos lateral en su posición y no puede tener más "porque luego es un lío".

Otra de las preguntas a las que tuvo que responder Zidane fue la vuelta de Odegaard: "Es nuestro y tiene calidad, por eso ha regresado. Aquí están los mejores y él puede ser importante en esta plantilla". Explicó también que el futbolista que había llegado más hecho y había tenido una trayectoria que había sido fenomenal.

En relación a la plantilla actual reconoció que se encontraba el equipo bien, con ganas y contentos de volver a jugar. En cuanto a la vuelta de Hazard, respondió que no podía decir cuándo lo haría pero sí que estaba mejor. "Lo más importante son sus sensaciones y que esté al ciento por ciento", dijo reincidiendo en que aún había tiempo para su vuelta.

Por último habló acerca de las posibles salidas de más futbolistas, como la de Luka Jovic, a lo que respondió que no creía que fuera a salir el serbio pero que hasta el cierre del mercado podía pasar de todo