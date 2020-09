Andoni Zubizarreta, ex director deportivo del Barcelona, charló con Vicente del Bosque en El País. Lo más interesante de la charla fue desvelar secretos de vestuario que ponen de manifiesto el tremendo poder de Lionel Messi en el Barça.

Zubizarreta desveló el gran temor que tenía el Tata Martino cuando el argentino entrenaba al F.C. Barcelona: "El Tata Martino, cuando estaba en el Barça, le decía a Leo: 'Ya sé que si usted llama al presidente me echa, pero coño, no hace falta que me lo demuestre todos los días. Ya lo sé'". Zubizarreta vivió aquel episodió desde dentro, ya que por aquel entonces ejercía como director deportivo culé. Para Zubizarreta, una de las claves del éxito de un equipo es que los grandes jugadores estén en sintonía con su entrenador, algo que Messi no ha hecho en muchas ocasiones durante su carrera.

Sobre lo que hubiera supuesto la marcha de Lionel Messi, Zubizarreta comentó "hay jugadores que representan mucho más que ser un gran jugador y Leo es de esos. Su pérdida habría que haberla medido desde la perspectiva de la pérdida de un futbolista en sí y la pérdida para la competición, para los chavales que se fijan y quieren ser los mejores".

Del Bosque opina que Messi ha cometido un gran error durante su carrera, que tiene que ver con su personalidad: "Messi no ha sabido mostrar la imagen de un jugador de barrio, es decir, la de ser muy buen compañero, tener buen comportamiento en el club para ser un futbolista ideal". Sobre ello, Zubi respondió diciendo que "su gran problema es que compite contra sí mismo".