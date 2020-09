Zidane descarta a Hazard e ignora a Bale : "No le voy a contestar"

Zinedine Zidane pasó por rueda de prensa en la previa del partido ante el Real Betis de este sábado.

Para el duelo del Benito Villamarín, Zidane descarta la presencia de Marco Asensio, Lucas Vázquez y Eden Hazard. Sobre el futbolista belga, Zinedine afirma que, a pesar de estar recuperado, aún le falta confianza para poder estar al 100%: " Pienso lo mismo que Roberto Martínez (seleccionador de Bélgica). No tiene molestias de su lesión, pero como ha tenido pocos entrenamientos con el equipo hay que ir despacito. Él va a estar pero quiere entrar al cien por cien y que se encuentre bien".

Sobre la decisión del Real Madrid de no acometer fichajes por la crisis económica derivada de la pandemia, Zidane no se mojó: "Son cosas internas, y si tengo que hablar con la gente del club no voy a contar lo que vamos hablando. No puedo divulgar lo que tenemos aquí dentro".

Tras las declaraciones de Gareth Bale en las que el extremo asegura que "no se arrepiente de nada de lo que ha hecho en el Real Madrid", Zidane optó por ignorar al galés: "no voy a contestar a Bale. Le deseamos lo mejor para lo que viene. Ahora estamos centrados en lo nuestro aquí".

Sobre el rival de este sábado, el Real Betis, Zidane resalta la figura de Pellegrini: "Tiene casi la misma plantilla pero cambió el entrenador. Conocemos todos a Pellegrini y lo que puede aportar a su equipo. El Betis siempre ha tenido jugadores de calidad y este técnico puede aportar sus cosas".

A Zidane le preguntaron si veía juntos a Jovic y Benzema: "Sí, pueden jugar juntos, pero lo único es que nosotros vamos a tener muchos partidos y podemos jugar de forma distinta. Cada partido es una historia y puedes elegir con lo que tienes. Pero nunca he pensado ni he dicho que Karim y Jovic no puedan jugar juntos. Puede pasar".

Por último, el técnico galo no quiso hacer sangre con la galopante crisis que vive el F.C. Barcelona: "Voy a respetar eso porque no sé lo que pasa dentro. Todos los clubes tienen sus dificultades y sus momentos así. Es un equipo que va a pelear por todo, no tengo ninguna duda".