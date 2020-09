El Real Madrid vence al Betis en un encuentro donde el VAR tuvo su protagonismo (2-3)

El Real Madrid se llevó un encuentro que comenzó venciendo y terminó remontando. El partido se le puso de cara al comienzo del encuentro. Y tras la remontada bética tuvo que volver a ponerse por delante, no sin dificultad. El empate lo ponía al poco de comenzar la segunda mitad y con la expulsión de William Carvalho y el penalti pitado de Bartra sobre Mayoral ponía todo de cara para el equipo madridista que vio como sus dos delanteros que faltaban por debutar lo hacían con cierto protagonismo.

El equipo blanco llegaba tras empatar a cero con la Real Sociedad a domicilio, mientras que el equipo bético llevaba un seis de seis que le ponía en la zona alta de la tabla gracias a sus buenas actuaciones y con una buena dirección de campo desde la zona técnica de Manuel Pellegrini, ex técnico del Real Madrid.

El partido comenzaba con un Real Madrid echado hacia delante. El equipo blanco iba con todo y con mucha calidad hacia la portería del Betis. La buscó hasta que la tuvo con el tanto de Valverde en el 13. Ya había avisado con un tanto que marcó Benzema en fuera de juego que no subía al marcador apenas unos instantes después de que pitara el colegiado el comienzo del encuentro.

Tuvo Sergio Ramos el segundo que hubiera dejado KO al equipo bético pero no fue así y los de Pellegrini se fueron haciendo fuertes en el campo. La primera ocasión clara del equipo bético fue en el 20 obra de Fekir que se marchaba desviado por muy poco. Volvió a avisar el Betis con la testa de Sanabria en un centro que cabeceaba picado y obligaba a Courtois a emplearse a fondo despejando el balón.

Pero a la tercera una jugada ensayada desde un córner lanzado por Joaquín que cedía a Canales y el cántabro ponía un balón medido en la cabeza de Mandi conseguía el empate. Esto sorprendía en la entidad madridista que no supo sobreponerse. Algo que supo aprovecharc el Betis de nuevo con un balón filtrado de Canales que encontraba.

El equipo blanco parecía no encontrar la forma de internarse en el área rival con un Jovic algo errante con el balón en las combinaciones y que no encontraba la forma de encontrar el disparo a la meta de Joel Robles. Si parecía que no podía ir peor para el conjunto blanco a punto de llegar el 45, era sustituido Toni Kroos por Luka Modric. El alemán se quejaba a Zidane de unas dolencias físicas.

Así llegaba el descanso de un encuentro que se le ponía cuesta arriba al Real Madrid. La segunda parte comenzaba con la entrada de Isco por Odegaard y con un temprano gol del equipo madridista en un pase lateral de Carvajal que llegaba Emerson antes que Benzema introduciéndose el balón en su propia portería.

El partido volvía a presentar un empate. Desde ese momento el equipo blanco lo siguió intentando hasta que en el minuto 67, el VAR llamaba al colegiado Burgos Bengoetxea para decretar falta de Emerson sobre Jovic y mostrarle la cartulina roja.

Esto obligaba a Pellegrini a mover su sistema y el banquillo quitando a Sanabria y metiendo a Montoya en la zaga defensiva. Desde entonces ambos equipos buscaron deshacer el empate, el Real Madrid con juego y aprovechando la superioridad numérica y el Betis con juego rápido. Hasta que en el 80, el VAR volvía a pedir al árbitro revisar una jugada que acababa por decretarse penalti por mano de Bartra en una disputa con Mayoral.

Ahí estaba Ramos que de nuevo mostraba su efectividad desde los once metros para poner el 2-3 final. El Betis buscó la manera de volver a poner el marcador en empate. Pero con las piernas cansadas y notándose que jugaban con uno menos y la competición acababa de comenzar no fueron capaces y así terminaba el encuentro. Eso sí el Real Madrid tuvo varias ocasiones de ampliar la ventaja en los pies de Isco y de Benzema, pero ni el malagueño ni el francés supieron introducir el balón en la meta bética.

Esto hace que el Betis cierre su pleno de victorias y el equipo blanco sume 3 puntos a su empate en la jornada 2 que fue la de debut del equipo madridista consiguiendo cuatro de seis puntos posibles.

Ficha técnica:

Real Betis,2 : Joel Robles, Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Joaquin (m, 63, Tello), Guido Rodríguez, William Carvalho, Canales; Fekir (m.73, Loren), Sanabria (m. 69, Montoya)

Real Madrid, 3: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Fede Valverde, Casemiro, Kroos (m.44, Modric), Odegaard (m.45, Isco); Jovic (m.72, Mayoral). y Benzema

Goles:0-1, m.13: Valverde, 1-1 m.34 Mandi, 2-1 William, 2-2 m.48 Emerson (p-p), 2-3 m.81 Ramos (p)

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité vasco). Expulsó con roja directa a Emerson (m.67) del Betis. Del conjunto verdiblanco mostró amarillas aGuido Rodríguez (m.40), a Bartra (m.81), Canales (m.84) y a Mandi (m.92),. En el Real Madrid amarilla a Carvajal (m.42) y Modric (m.53)

Incidencias: Jornada 3 de Liga partido disputado en el Benito Villamarín de Sevilla. Partido sin público por la pandemia