El VAR o videoarbitraje es aquello que siempre se quiso y cuando llegó, algunos desean que nunca lo hubiera hecho. Desde que la International Football Assotiation Board (IFAB) aprobó su uso en marzo de 2016, buscando seguir la existencia de ese asistente en otros deportes, parecía el dorado. Aquello que eliminaría las polémicas arbitrales donde el ojo o la apreciación humana seria apoyado para buscar mayor justicia en los duelos futbolísticos.

Han pasado ya dos años de prueba desde que llegara, por fin, a la Liga española. Y diversas han sido las directrices dadas por el Comité Técnico de Árbitros (CTA) para el uso del VAR. Como "en caso de duda sobre intervenir, la decisión es no hacerlo", a los árbitros se les dijo que los pequeños contactos no deben ser pitados y al VAR que no intervinieran en ese tipo de acciones. Únicamente en acciones claras y manifiestas.

Pasos a seguir por el VAR

Siguiendo la circular del CTA, el árbitro podrá seguir la recomendación del VAR sin ir a revisar si es un error claro y manifiesto en acciones como "fuera de juego previo a gol, penalti o acción de oportunidad manifiesta", "penalti que era realmente fuera del área", equivocación con identidad de jugador amonestado o expulsado.

Y es que parece que fue ayer y fue allá en 2018 cuando entró en nuestra Liga. Ese gran anhelo a la justicia en el fútbol. Sin embargo, y a pesar de llevar, con ésta tres temporadas en el fútbol español, el asistente del videoarbitraje no ha eliminado la polémica en los encuentros que ha sido protagonista, fuera o no solicitado por el trencilla. Casi ha sido un añadido más para los enfados o excusas del aficionado que se ha sentido agraviado, aún cuando pueda o no tener razón en el hecho de haber usado el colegiado ese apoyo que tanto se deseaba.

Mateu Lahoz con el asistente de vídeo del VAR

El uso, el entorpecer el ritmo del partido e incluso la toma de decisiones partidistas han sido algunas de las críticas por parte de aficionados como de diversas entidades hacia el VAR. Tal vez, una de las más sonadas es el buscar un corporativismo dentro del propio arbitraje: "Cómo va a intentar decir a un compañero que se ha equivocado en una acción si en un par de jornadas puede ser él quién tenga que revisar sus jugadas". O aquello que popularmente se llama "jugadas grises" y su imposibilidad para ser revisadas por el videoarbitraje.

A pesar de todo lo que se ha buscado, a través de las mencionadas circulares, para tener claro el uso del VAR , existen diversos ejemplos de críticas o demandas tuvo lugar la temporada pasada. Como el caso de las palabras de Albert Celades hacia la ayuda arbitral. El entonces técnico técnico del Valencia se quejó de las situaciones en las cuales el VAR había decidido intervenir. "No tenemos suerte con el VAR" o el dejar caer que "no creía" la mala relación del club con la Federación española fuera contestada con el VAR.

Esta nueva temporada no ha sido diferente en cuanto a las quejas ese aspecto. De hecho, a pesar de llevar tan solo tres jornadas disputadas ya han existido jugadas en las que los aficionados e incluso en algún momento algún miembro del cuerpo técnico ha dejado caer a pesar de la poca evolución que lleva la Liga al haberse disputado únicamente tres jornadas. Como el caso del Valencia, de nuevo en la palestra, tras quejarse por no verse en TV las líneas trazadas en un gol del Celta, equipo con el que se enfrentó en la jornada 2 y que acabó en victoria celtiña por 2-1. Un error que se debió a un problema técnico, según reveló la propia Federación española.

Especial repercusión ha tenido en el partido entre el Betis y el Real Madrid, y muy especialmente su segunda mitad. El gol en propia de Emerson, la posterior expulsión del futbolista bético y el penalti decretado de Bartra por mano supusieron el enfado del beticismo. Incluso el técnico del equipo bético, Manuel Pellegrini consideró que la conjunción de "el VAR, el Real Madrid, la expulsión y el penalti" eran demasiado.

El partido como en muchas ocasiones cuando juega un grande tuvo su particular "post-partido. Varios usuarios en redes sociales aprovecharon el penalti decretado por el colegiado para rememorar errores que favorecieron en el pasado al equipo blanco. Uno de ellos recordó que el árbitro que pitó la pena máxima desde el VAR en el partido entre el Betis y el Madrid, no tuvo en consideración una posible mano de Casemiro la campaña pasada en un encuentro entre la Real Sociedad y el Real Madrid.

Hay que recordar que el árbitro que intervino desde el VAR para pedir penalti de Bartra por mano se llama González González, el mismo que la temporada pasada en el RMA-RSO no intervino desde el VAR en esta mano de Casemiro dentro del área del Real Madrid. 🎥 @Zona_Blaugrana pic.twitter.com/KOqpE4ZJ7L — ZB (@ZB_Media_06) September 27, 2020

En relación al gol de Emerson en propia puerta que el Betis considera como fuera de juego de Benzema, Nacho Tellado expone, desde su punto de vista, que existe un error cometido por el VAR al realizar las líneas.

📺 ¿Cuál es el error que cometió el VAR al tirar las líneas? La explicación de @naxotellado sobre la imagen que mostró el VAR. pic.twitter.com/c4Ae5ldnQT — Archivo VAR (@ArchivoVAR) September 27, 2020

No obstante, por parte del madridismo también ha existido queja ya en esta temporada. Por ejemplo en el hecho de la "no intervención" del VAR en el encuentro entre el club txuri-urdin y el madridista de esta campaña en un posible penalti de Gorosabel sobre Mendy:

Una serie de decisiones que, tal vez, al ser el equipo blanco uno de los protagonistas tiene una mayor repercusión. Ya que en otras ocasiones que han tenido lugar similares actuaciones o errores a favor o en contra en partidos donde se han enfrentado equipos más modestos no ha tenido esa magnitud.

Ejemplos como el encuentro entre el Valladolid y el Celta en el que el árbitro decretó la pena máxima por un posible pisotón del capitán celtiña Hugo Mallo sobre Kike. Un penalti que consideró injusto el técnico del equipo vigués, Óscar García, llegando a pedir lo que muchos han solicitado: "Unificación de criterios".

Unos problemas que han existido incluso en otras Ligas. Sin ir más lejos en la Premier League inglesa. Ha sido tal el revuelo causado por el videoarbitraje, que se ha incorporado esta temporada a la liga inglesa, que la propia organización de la competición ha admitido errores en la tecnología.

Uno de ellos según la propia Liga tuvo lugar en un partido entre el Bournemouth y el Tottenham, donde el colegiado decretó final del partido y debió, según la Premier, de haberse decretado un penalti a favor de los spur. Algo que ya dejó caer el entrenador del Hotspur, José Mourinho, manifestando que "todo el mundo vio falta".

Pero parece ser que incluso la gota que colmó el vaso del técnico portugués tuvo lugar ante el Newcastle al decretarse un penalti por mano de un futbolista de su equipo y que llevó al gol del empate. "Prefiero darle dinero a asociaciones de caridad que a la Federación, luego de que me sancionen. Por eso no daré mi opinión", indicó al finalizar el encuentro.

Es interesante reseñar que el videoarbitraje de la Premier es distinto al que es usado por torneos UEFA como por ejemplo la Champions League. Entre ellas está el hecho de que desde la liga desean ser más indulgentes que los colegiados en la UEFA en relación a las posibles manos dentro del área, también el linier seguirá levantando el banderín a pesar de ser posteriormente revisado. Otra de las modificaciones acorde a torneos como la Champions, el público podría ver la decisión tomada por el videomarcador para comprender lo que ha pasado.

Anecdóticamente, esta temporada con la inclusión del VAR y a pesar de intentar ser, como se ha comentado, más indulgentes con las manos en el área, se ha triplicado esta campaña el número de penaltis en la Premier League en comparación con los últimas temporadas

Penaltis en la Premier desde la 2015-16

Un asistente que cuesta 4 millones de euros al año, con tanta crítica puede considerarse algo innecesario o por lo que se ha derrochado un dinero de forma innecesaria. Pero cabe destacar que se ha añadido al ojo y a la apreciación humana, un videoarbitraje que añade muchas cámaras, muchas imágenes; pero con el ojo y la apreciación de otro humano que tiene unas directrices que debe seguir según su punto de vista.