Zidane se pone serio, defiende a Hazard y hace una interesante reflexión sobre los fichajes

Zinedine Zidane pasó por rueda de prensa en la previa del duelo de este miércoles ante el Real Valladolid (21.30 horas). El galo dejó claro que no hay sitio, al menos de momento, para nuevos fichajes. Otra cosa es que salgan jugadores y se presente una buena oportunidad de mercado. Se habla mucho del fichaje de un delantero, pero en el Madrid están más pendientes de cerrar la salida de Jovic o Mayoral que de fichar a un '9'.

Sobre la falta de continuidad de Vinícius y Rodrigo, Zidane se ha puesto serio y ha dejado claro que él es el que toma las decisiones, siempre, para intentar favorecer al Madrid: "¿qué por qué no cuajan Vinícius y Rodrygo? Estas preguntas me hacen reír, esto es el Madrid. Opinar es fácil, estoy cada día con los jugadores. ¿Que va a jugar Vinicius 34% de los partidos? ¿Y el otro 32, y el otro 31?. Esa es la realidad de este club, luego siempre hay quien juega más o menos. Yo quiero ganar, lo de fuera no ayuda. Son chicos, todos, que tienen 21 años, es la realidad del fútbol, juegas o no juegas. Cada partido hay que sacar once, no hay que darle más vueltas, y voy a elegir siempre hasta que me toque y cuando no esté hará otro lo que quiera. No sé si me he explicado bien"

Sobre Jovic, deja caer que el serbio saldrá cedido: "Hasta el día cinco que está abierto el mercado, veremos". Libertad Digital ya afirmó el pasado 22 de septiembre que Luka había pedido salir y que la dirección deportiva merengue lo ve con buenos ojos para volver a coger confianza ya que con Zidane, este temporada, poco protagonismo va a tener. Jovic desea volver al Eintracht, pero los alemanes solo pueden pagar la mitad de su ficha, por lo que el Madrid estudia otras ofertas, sobre todo en Italia -Milán y Roma-.

Hazard, cerca de reaparecer

Zidane destacó la mejoría en el nivel físico del belga Eden Hazard, al que reconoció que ve "muy cerca" de reaparecer, pero no desveló si su vuelta se producirá ante el Real Valladolid.

"Lo veo muy cerca, está ya preparado, entrena con el equipo bien", desveló el técnico madridista que posteriormente puso freno. "Es verdad que no ha entrenado mucho hasta ahora, pero ya está entrenando con regularidad con nosotros y está bien para estar. Veremos cómo lo vamos a hacer", agregó.

Zidane defendió la profesionalidad de Hazard, admitiendo que no le faltó en su periodo vacacional porque cerró la temporada con dolores fuertes en su tobillo operado tras forzar en Liga de Campeones ante el Manchester City.

"Se puede decir que no ha sido serio, pero yo no lo creo porque lo que quiere es jugar y ha tenido un problema gordo que le ha molestado durante mucho tiempo. Ahora va bien y es lo que queremos, que no se resienta en nada de su molestia. Es lo más importante porque la temporada es muy larga. Es un profesional y lo que quiere es estar bien y ayudar a sus compañeros", manifestó.

El belga y Marco Asensio, son las grandes novedades en la convocatoria.