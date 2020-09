Van tres jornadas de LaLiga para el Real Madrid y lo mejor que se puede decir del actual campeón es que ha sacado 7 puntos de 9 posibles. No ha sido inferior a ninguno de sus rivales, pero tampoco ha demostrado su presumible superioridad. Vamos a darle más tiempo al equipo de Zidane porque es pronto, porque la pretemporada es la más atípica de la historia y porque damos casi por hecho que el Madrid irá mejorando con el paso del tiempo y ganar siempre ayuda.

El Valladolid es 'el Hacendado del Getafe'. Sergio González sería el heredero idóneo de Bordalás. Sus equipos son calcados en estilo y entienden los partidos de la misma forma. Pocas ocasiones en ambas áreas y aprovechar los errores rivales y no conceder ninguno. No salió el plan porque hubo un doble error del central Bruno en la misma jugada y lo aprovechó Vinicius para marcar el único tanto del partido. Los blancos tuvieron más ocasiones, pero si Roberto fue crucial con sus paradas, no fue menos Courtois.

Zidane continuó apostando por dos delanteros con Benzema y Jovic pero si varió el sistema con cuatro en el centro del campo en forma de rombo. Isco, muy perdido todo el partido, y Valverde jugaron de interiores. En defensa cambió a los dos laterales con la entrada de Odriozola y Marcelo. Tiene sentido ya que con dos interiores por delante y un Valladolid encerrado, necesitaba a dos laterales profundos. Ni Marcelo mejoró a Mendy, ni tampoco Odriozola a Carvajal.

La primera mitad del Real Madrid fue insípida. No dejó ni sabor de boca. Nada o casi nad a nivel grupal y poco a nivel individual. Quizá Jovic fue el más activo, participando en todas las jugadas ofensivas. En la primera, como si fuera un extremo. Regateó y combinó, demostrando que no sólo es un rematador. No fue gol primero porque Marcelo falla en el control y segundo porque Roberto mete una mano formidable al disparo de Valverde a contrapié. La segunda acción ofensiva del Real Madrid fue un contraataque perfecto con Valverde con espacio para correr. Así si hace daño Valverde. Llegando, como ante el Betis, o cuando necesita un par de toques o uno solo, el del pase a Jovic que llegó un poco forzado y la mandó fuera. La tercera y última jugada ofensiva del Madrid que se merece un hueco en la retina es una combinación entre Isco y Modric que asiste a Jovic para que su disparo, con poco ángulo, se estrelle en el lateral de la red.

Aunque la segunda mitad comenzó con un sensacional cabezazo de Jovic que desvía Roberto en un saque de esquina y el disparo de Casemiro en el rechace al larguero, el encuentro no varió de rumbo hasta que Zidane hizo un triple cambio. Isco, Odriozola y Jovic dieron entrada a Vinicius, Asensio y Carvajal. Más que los jugadores, fue el cambio de sistema. El Madrid abrió más el campo y como dijo tras el partido Roberto, dejaron de tener tan controlado al Madrid que se empeñaba en atacar solo por el centro.

Pese a la mejoría del Real Madrid, también llegaron las cruciales y intervenciones de mérito de Courtois. Weismann tuvo la primera después de que Marcelo se fuese muy rápido al suelo tratando de evitar el disparo y más tarde, otro disparo de Carnero que no sorprendió al portero pese a que cualquier otro podría haberse vencido al pensar que el lateral iba a centrar en lugar de disparar.

En el descuento Vinicius tuvo un mano a mano pero se ve que le cuesta mucho definir. Intentó picar la pelota muy pronto y mal, a las manos de Roberto.

Es cierto que el Real Madrid tuvo dos postes, que Roberto tuvo una actuación sensacional, que el Valladolid es un equipo muy trabajado y complicado de ganar, que el Madrid lleva 7 de 9 puntos, que Zidane sigue utilizando a toda la plantilla pese a que se diga lo contrario, pero también es igual de cierto que van tres partidos y en ninguno ha terminado con una sensación buena de fútbol, que no de competitividad. Qué bien le vendría a este Madrid un jugador como Hazard...



Ficha técnica

Real Madrid, 1: Courtois; Odriozola (Carvajal, m.57), Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Fede Valverde, Modric, Isco (Marco Asensio, m.57); Jovic (Vinicius, m.57) y Benzema (Borja Mayoral, m.87)

Real Valladolid, 0: Roberto Jiménez; Hervías, Bruno, Javi Sánchez, Raúl Carnero; Óscar Plano, Míchel (El Yamiq, m.86), San Emeterio (Marco André, m.63), Waldo; Orellana (Kike Pérez, m.63) y Weissman (Guardiola, m.74)

Gol: 1-0, m.65: Vinicius

Árbitro: César Soto Grado (colegio riojano). Amonestó a Casemiro (m.78) y Marcelo (m.93), del Real Madrid; y a Bruno (m.71), del Valladolid

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Alfredo di Stéfano sin la presencia de público.