La Sociedad Deportiva Huesca ha frenado la euforia del Atlético de Madrid, que venía de golear al Granada sin piedad (6-1) en el debut liguero, pero que no pudo mantener ese nivel frente al equipo del Alto Aragón. Los del Cholo Simeone se atascaron contra un conjunto azulgrana que cuajó un buen encuentro jugando a la defensiva y que supo arañar un punto contra uno de los aspirantes al título liguero, aunque sigue sin ganar.

El conjunto madrileño, tras la explosión de sensaciones del comienzo de la competición, volvió a poner en duda su capacidad para ganar a domicilio en la primera oportunidad que se le presentó para refrendar su potencial, algo que no es nuevo, ya que le ocurrió la pasada campaña. Los oscenses supieron frenar el caudal ofensivo de los rojiblancos y arañaron un punto tras un partido aseado y, sobre todo, trabajado defensivamente, mérito especial ya que no es su estilo.

El Huesca se vio obligado a jugar renunciando a sus principios de posesión y madurar las jugadas por defender con orden, algo que hizo de manera correcta. La fuerte presión del Atlético desde el pitido inicial evitó que los propietarios del terreno pudieran salir con el balón controlado ya que se veían obligados a jugar con su portero en numerosas ocasiones y con éste haciéndolo en largo, circunstancia que facilitó las recuperaciones colchoneras y que se hiciera con el mando del esférico conforme transcurrieron los minutos.

Sin embargo, esa posesión no resultó efectiva ni peligrosa porque el cuero no circulaba con rapidez y eso permitía a los azulgranas defenderse bien, sin sufrir, con un 4-5-1 bien plantado que apenas daba opciones de filtrar pases a los puntas. El centro del campo rojiblanco no generaba juego y tampoco Joao Félix ni Luis Suárez aparecían, por lo que Andrés Fernández intervino más con los pies, para recoger las abundantes cesiones de sus compañeros, que con las manos.

De hecho las dos únicas oportunidades de los primeros 45 minutos fueron del equipo de Míchel. La primera en el minuto 19 en un saque de esquina que tocó con potencia el central Dimitrios Siovas de cabeza y que más que rematar golpeó en la testa a Jaime Seoane saliendo el balón alto, mientras que la segunda fue una llegada de Mikel Rico en el 44 con un remate que no precisó.

Despertó el Atlético nada más salir de vestuarios con un gran remate de rosca de Marcos Llorente que acarició el larguero en su parte superior y, sobre todo, con un mano a mano de Luis Suárez, algo escorado, ante el meta local que salvó con su salida Andrés Fernández en el minuto 59. El equipo de Diego Simeone había acelerado sus acciones y Joao Félix comenzaba a aparecer para los suyos por lo que la sensación cambió y el conjunto foráneo parecía cada vez más cerca de inaugurar el marcador con más aproximaciones al marco oscense, aunque con disparos que no encontraron puerta.

El Atleti intensificaba su dominio de manera que poco a poco empujaba a los propietarios del terreno hacia su área pero, de nuevo, le faltó precisión en sus remates porque el Huesca fue una muralla que no se agrietó aunque sufrió tremendamente para arañar el empate.



Ficha técnica

SD Huesca, 0: Andrés Fernández; Pedro López (Gastón Silva, m.72), Pulido, Siovas, Javi Galán; Seoane, Mosquera, Mikel Rico (Juan Carlos, m.81); Borja García (Ontiveros, m.70), Okazaki (Rafa Mir, m.70) y Ferreiro (Sergio Gómez, m.81)

Atlético de Madrid, 0: Oblak; Trippier, Hermoso, Felipe, Lodi; Llorente (Carrasco, m.61), Thomas, Saúl (Koke, m.75), Vitolo (Correa, min.46); Joao Félix y Luis Suárez (Diego Costa, m.61)

Árbitro: Cordero Vega (Comité cántabro). Amonestó con tarjeta amarilla al local Javi Galán

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio de El Alcoraz de Huesca a puerta cerrada por la pandemia del coronavirus