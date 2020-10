Lucas Torreira, centrocampista uruguayo del Arsenal, está a un paso de convertirse en nuevo refuerzo del Atlético de Madrid. El futbolista, de 24 años, estaría viajando ya a la capital de España para pasar el preceptivo reconocimiento médico con la entidad rojiblanca antes de firmar el contrato.

De hecho, los dos clubes ya habrían intercambiado todos los documentos necesarios para el traspaso del jugador, que es internacional con Uruguay, pero para que se cierre definitivamente el fichaje de Torreira, el Atlético deberá dar salida sí o sí a algún jugador, que en principio sería el mexicano Héctor Herrera, aunque no se descartan otras opciones. En caso contrario, el charrúa no llegaría al club colchonero y daría igual que todo estuviese cerrado.

La idea es que Torreira pase el reconocimiento médico y lo deje todo atado para irse concentrado con la selección uruguaya, si finalmente es citado por el técnico Óscar Washington Tabárez.

El Atlético de Madrid busca la fórmula para hacerle hueco en la plantilla a Torreira, un jugador muy del agrado del técnico Diego Pablo Simeone. Si finalmente Herrera no sale, los rojiblancos tendrían que vender a uno o dos jugadores y, en este sentido, ahora mismo están en la rampa de salida futbolistas como Nikola Kalinic o Thomas Lemar. Incluso se habla de Mario Hermoso. También se ha especulado con una posible marcha de Thomas Partey, pero el Atlético ya ha rechazado todas las ofertas por el mediocentro ghanés y seguirá dando largas a las que puedan llegar.

Torreira parece estar cada vez más cerca de fichar por el Atlético, pero conviene no lanzar las campanas al vuelo. Que le pregunten sino a Rodrigo Moreno. El delantero hispano-brasileño estuvo muy cerca de abandonar el Valencia y fichar por el conjunto rojiblanco el pasado mes de enero, pero finalmente la operación no llegó a buen puerto porque la entidad colchonera no logró dar salida finalmente al argentino Ángel Correa.