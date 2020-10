Koeman: "Nyom me ha faltado al respeto, ha dicho cosas muy feas"

Ronald Koeman ha levantado la liebre, lanzando la piedra pero escondiendo la mano. El entrenador del Barcelona aseguraba este sábado por la noche, minutos después de la derrota contra el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez (1-0), que el defensa camerunés Allan Nyom le dijo "cosas muy feas" durante el encuentro, pero sin querer entrar en más detalle, y así se lo recriminaba también al técnico del conjunto azulón, José Bordalás.

"Nyom me ha demostrado falta de respeto, me ha dicho dos veces cosas muy feas. Le he dicho al entrenador que hable con el jugador", confesaba en rueda de prensa el técnico azulgrana, a quien se le vio discutiendo con Bordalás tras el pitido final.

Bordalás recogió el guante para salir en defensa de Nyom, a quien define como un jugador "muy respetuoso", aunque también apuntaba que hablará con el futbolista porque no permite "ese tipo de comportamiento". "Eso me ha comentado, pero yo estoy aquí para hablar de fútbol, no de ninguna polémica. No he hablado con Nyom, es muy competitivo pero muy respetuoso, también se lo he comentado. No permito ese tipo de comportamiento", decía el preparador alicantino del Getafe en sala de prensa.