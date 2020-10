El retorno de Hazard va para largo

Eden Hazard lleva un año sin sentirse al 100%. Tras la maldita patada de Meunier que le produjo una fisura en su tobillo derecho, el belga no ha vuelto a ser el mismo. Una patada que llegó en su mejor momento.

Yo soy el primero decepcionado de la temporada de Hazard, desde su llegada con sobrepeso, pasando por su lesión y sus recaídas. Pero quiero dejar bien claro que Hazard no se lesionó. ¡LE PARTIERON EL TOBILLO! Solo por ello, merece otra oportunidad. pic.twitter.com/0zoVxhoLxB — Eterno Madridista (@MiledDeMayo) August 17, 2020

Justo cuando comenzaba a mostrar toda la clase que atesora y a sentirse cerca de su mejor estado físico.

Según ha podido saber Libertad Digital, Hazard está lejos de reaparecer. Sigue lesionado y su vuelta se dilatará hasta después del siguiente parón de LaLiga del mes de noviembre.

Tras recuperarse de su maltrecho tobillo derecho, llegó una lesión muscular en su misma pierna. Una lesión que le tendrá KO hasta pasado el 18 de noviembre.

En el Real Madrid no quieren ver al belga de vuelta para que vuelva a sufrir una recaída o una nueva lesión. Es por eso primordial que se recupere al cien por cien tanto físicamente como de cabeza. No quieren forzar ni precipitarse. Hazard debe sentirse con confianza para que cuando retorne no vuelva a recaer, ya que una nueva lesión sería devastadora.