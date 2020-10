Rafael Giménez Jarque 'Fali', defensa del Cádiz, fue protagonista este lunes en El Día Después de Movistar Plus, 48 horas después de que su equipo lograra un histórico triunfo contra el Real Madrid en el estadio Alfredo di Stéfano (0-1).

"Contentos no, lo siguiente, después de ganar al Real Madrid. De verdad pensábamos que podía ser el día de ganarles porque venían de jugar con sus selecciones...", decía el central, de 27 años y que a finales del pasado mes de abril, en pleno confinamiento y a las pocas de decretarse el estado de alarma, fue noticia por negarse a jugar por el coronavirus "hasta que no haya una vacuna", aunque finalmente acabaría cambiando de opinión tras someterse a los preceptivos PCR.

En la entrevista en Movistar Plus, Fali contó una divertida anécdota a propósito del olor que desprendían los jugadores del Real Madrid en el partido. "Benzema me miró cuando le pregunté qué perfume usaba. Hombre que si se lo pregunté, no sabes lo bien que olía ese tío (risas). ¿Qué me dijo? Me miró como diciendo 'éste es tonto'", apuntaba.

"Karim, ¿qué perfume usas, tío? ¡Todos olían bien!" Qué grande es Fali. #ElDíaDespués pic.twitter.com/MwSEhOIFsn — El Día Después en Movistar+ (@ElDiaDespues) October 19, 2020

Más tarde, el central del Cádiz atendió a los micrófonos de El Larguero, de la Cadena SER, y contó una divertida anécdota de la fiesta el domingo, el día siguiente de ganar en Valdebebas. "¿El domingo por la mañana? Te voy a ser sincero. El domingo por la mañana llamé a mi primo y le dije: tráete la guitarra que hoy nos vamos a beber una botella de whisky. Y me la bebí del tirón (risas)", aseguraba.