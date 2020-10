El hundimiento extremo de Özil: "Me siento completamente decepcionado"

Mesut Özil está destrozado. El jugador alemán ha visto como el Arsenal le ha excluido de su primer equipo para la Premier y Europa League. De esta forma, el jugador, que acaba contrato este verano, solo podrá jugar hasta enero con el filial.

Özil ha comentado públicamente sus sensaciones: "Este es un mensaje difícil de escribir a los fans del Arsenal, para los que he jugado durante los últimos años. Estoy completamente decepcionado por no haber sido inscrito para la presente temporada de la Premier League".

Su relación con el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, nunca ha sido buena. En su manifiesto, Özil lo menciona pero no lo señala como el máximo responsable de la decisión de apartarle del primer equipo: "Siempre he intentado mantenerme positivo semana tras semana pensando que tal vez haya una posibilidad de volver con el equipo pronto. Por eso no me he pronunciado hasta ahora. Antes de la pausa por el Coronavirus estaba muy contento con el progreso con nuestro nuevo entrenador Mikel Arteta - nos manteníamos positivos y diría que mi rendimiento estaba a un muy buen nivel. Pero luego las cosas cambiaron, de nuevo, y ya no se me permitió volver a jugar a fútbol para el Arsenal".

Özil se siente parte de un proyecto, el del Arsenal, del que no le dejan disfrutar:"¿Qué más puedo decir? Londres todavía es como mi casa, todavía tengo a grandes amigos en este equipo y todavía siento una fuerte conexión con los aficionados. Pase lo que pase, seguiré luchando por mi oportunidad y por no dejar que mi octava temporada en el Arsenal termine así. Puedo prometeros que esta difícil decisión no va a cambiar nada en mi mentalidad. Seguiré entrenando tan bien como sé y siempre que sea posible seguiré clamando contra la crueldad y a favor de la justicia".