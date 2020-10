El Barcelona demandará a Salvador Sostres por comparar a Ansu Fati con un mantero

La crónica del Barcelona-Ferencváros del diario ABC escrita por Salvador Sostres ha generado una gran polémica. Todo viene de un párrafo donde Sostres afirma lo siguiente:

Ansu corriendo tiene algo de gacela, de mantero jovencísimo y negro que de repente veías corriendo por el Paseo de Gracia cuando alguien al grito de: "¡Agua, agua!", anunciaba que la Guardia Urbana había llegado. Selváticas estampas en el corazón de la ciudad. Ahora esto no pasa, porque para Ada Colau los delincuentes son los policías y no los manteros, que ya no tienen que salir corriendo. También es cierto que sin turistas, les flaquea bastante el negocio