Ronald Koeman se ha quejado amargamente del arbitraje de Martínez Munuera en el Clásico de este sábado en el Camp Nou, saldado con victoria del Real Madrid ante el FC Barcelona (1-3), y asegura que no entiende el VAR, después de que el colegiado valenciano señalara penalti por agarrón de Clement Lenglet a Sergio Ramos dentro del área, que el propio central sevillano se encargó de transformar para hacer subir el 1-2 provisional al marcador.

Así, el holandés considera que su equipo mereció más en uno de los partidos más importantes de la temporada. "En la segunda parte también hemos estado bien. Es difícil entender, no nos merecemos perder el partido. Algunas decisiones del árbitro no las he entendido. La decisión ha influido mucho en el resultado final del choque. Hasta el penalti, estábamos bien", ha dicho Koeman en declaraciones a Barça TV.

Además, el preparador azulgrana defiende el once que sacó de inicio ante el Real Madrid, al apostar por Pedri y dejar en el banquillo a Antoine Griezmann, e insiste en que le parece una derrota injusta. "Los jóvenes son parte del equipo y hemos optado por este plan táctico. No nos merecemos perder", sentenció.

Sergio Busquets también critica al VAR

El centrocampista del Barcelona Sergio Busquets también dio su opinión sobre el penalti a favor del Real Madrid. Consideró que "el penalti ha sido demasiado castigo" después de la derrota por 1-3 ante el Real Madrid en el Camp Nou.

"A veces entra el VAR y otras no. Nos dicen que el VAR solo entra en las jugadas claras y la de hoy no lo ha sido. Es difícil porque ves partidos y jugadas así hay muchas. Se me viene a la cabeza una del Betis mucho más clara. Dicen que tienen que ser jugadas muy, muy claras en las que todo el mundo debe estar de acuerdo y creo que hoy ha sido mucho castigo", afirmó.

Busquets explicó: "antes del penalti estábamos cómodos, teníamos la pelota y estábamos encontrando los pasillos interiores con Leo Messi. La derrota ha sido dura porque teníamos muchas esperanzas en este partido. Ha sido un encuentro muy igualado y en la segunda parte hemos salido bien y hemos tenido la oportunidad de Coutinho. Pero el penalti lo ha cambiado todo"