Isco Alarcón no jugó ni un solo minuto el pasado sábado en el Camp Nou, en el partido de LaLiga Santander que el Real Madrid le ganó al FC Barcelona (1-3). Pese a su ausencia en los terrenos de juego, el malagueño es protagonista en la resaca del Clásico, después de que las cámaras de El Partidazo de Movistar Plus le cazaran, ya en las gradas del estadio azulgrana, criticando los cambios que Zinedine Zidane viene haciendo con él en los partidos.

El malagueño, al lado de Marcelo, Luka Modric y Luka Jovic, comenta su relación con Zidane, analizando las sustituciones, cuándo sale del campo y entra al mismo. Aunque en las cámaras no se los ve, cerca de los cuatro jugadores madridistas también estaban Lucas Vázquez y Eder Militao.

"Si me tiene que cambiar, me cambia en el minuto 50 o en el 60 de partido, a veces en el descanso. Si me tiene que meter, me mete en el 80", le dice Isco a sus compañeros.

Marcelo y Modric sonríen ante los comentarios del malagueño, mientras que Jovic, más pendiente de su móvil, parece ni inmutarse.