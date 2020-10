La directora de Cumplimiento Normativo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Elvira Andrés, ha elevado una petición al Comité de Competición del organismo para que abra expediente sancionador al entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, por sus críticas al videoarbitraje (VAR) y a Martínez Munuera, el árbitro del Clásico que los azulgranas perdieron el pasado sábado contra el Real Madrid en el Camp Nou (1-3).

"No entiendo la decisión del árbitro, sólo aparece el VAR cuando hay que tomar decisiones contra el Barcelona. Decisiones siempre contra nosotros. Él me dice que es penalti, es incomprensible. No me ha gustado", dijo Koeman nada más acabar el partido frente a los blancos.

"Le dije al árbitro que ojalá puedan explicarme algún día cómo funciona el VAR en España, porque llevamos cinco jornadas y el VAR siempre ha ido en contra del Barcelona. Sin embargo, no entró en la jugada del penalti sobre Messi ante el Sevilla o dos rojas ante el Getafe. ¿Por qué el VAR siempre es en nuestra contra?", sentenció el neerlandés.

En su escrito, Elvira Andrés también pide un castigo para Xavier Vilajoana, el directivo del Barcelona que, sólo unos instantes después del penalti que pitó Munuera, por agarrón de Clement Lenglet a Sergio Ramos, escribió el siguiente mensaje en Twitter: "Esto es un puto escándalo. Munuera, te puedes ir a cagar".

Vilajoana borró este mensaje de su cuenta y luego pidió disculpas con este texto:

Reconec que en calent no he utilitzat les paraules més adients,així que demano disculpes si algú s'ha pogut sentir ofès.Malgrat tot,segueix sent escandalós:Lenglet "agafa" de la samarreta instintivament quan rep l'empenta i en cap cas provoca penaI. Qui ha jugat a futbol ho sap. — Xavi Vilajoana (@XaviVilajoana) October 24, 2020

"Reconozco que en caliente no he utilizado las palabras más adecuadas, así que pido disculpas si alguien se ha podido sentir ofendido. Pese a todo, sigue siendo escandaloso: Lenglet "coge" de la camiseta instintivamente cuando recibe el empujón y en ningún caso hace penalti. El que ha jugado al fútbol lo sabe", escribió Vilajoana en su mensaje de disculpa.

Lo cierto es que Koeman, con el nuevo Reglamento sancionador en la mano, se enfrenta a una sanción de entre cuatro y 12 partidos y una multa de entre 601 a 3.005,06 euros. Así lo señala el nuevo artículo 100 bis del Código Disciplinario de la RFEF, que se hizo público hace pocas semanas y según el cualsegún el cual "la realización por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva de declaraciones a través de cualquier medio mediante las que se cuestione la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la RFEF; así como las declaraciones que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos mencionados cuando se efectúen con menosprecio o cuando se emplee un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante, serán sancionados:

-Tratándose de futbolistas, técnicos, preparadores físicos, delegados, médicos, ATS/FTP, ayudantes sanitarios o encargados de material, de cuatro a doce partidos de suspensión y multa en cuantía de 601 a 3.005,06 euros.

-Tratándose de directivos, clubes o cualquier otra persona o entidad, con multa en cuantía de 601 a 3.005,06 euros".