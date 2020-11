Ronald Koeman no se muerde la lengua. Si algo caracteriza al técnico holandés es su tremendo carácter. En una entrevista concedida a Mundo Deportivo, Koeman no se esconde y asegura que tiene sus dudas si la actual plantilla es la ideal para él.

Es cierto que Ronald asegura que, en general, está contento con su plantel, pero no esconde que hay puestos que están cojos: "Intervienen muchos factores, como la situación económica del club. Yo trabajo con los jugadores que tengo, pero si me preguntas si es el equipo ideal para mí, tengo mis dudas. En algunas posiciones estamos bastante limitados".

Koeman, que sigue insistiendo con el fichaje de Depay, su gran anhelo para el mercado de invierno, prefiere no hacerse muchas ilusiones con la posibilidad de incorporar jugadores esta temporada, ya que sabe de primera mano la nefasta situación económica que atraviesa el club, circunstancia que no esconde el holandés: "Con Planes siempre hablamos del futuro, de qué jugadores podemos fichar y dónde necesitamos más, pero sabiendo el momento que atraviesa el club económicamente no se puede pedir mucho".