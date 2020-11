Koeman: "Preguntar sobre Griezmann a Messi es una falta de respeto"

Ronald Koeman, entrenador del Barcelona, pasó por rueda de prensa en la previa del partido ante el Atlético de Madrid (sábado a las 21:00h).

Sobre el vital duelo ante los colchoneros, Koeman quiso destacar el trabajo de Simeone: "Sabemos que es un partido complicado contra un equipo fuerte. Hay que destacar el trabajo de Simeone durante muchos años. Tiene un equipo muy competitivo. Es un partido complicado, pero estamos confiados. Nosotros también tenemos bajas importantes, pero los dos equipos llegan bien. Espero que sea un gran partido".

Koeman no dudó en mojarse sobre la tremenda polémica generada por las declaraciones del entorno de Griezmann sobre Lionel Messi y la respuesta del argentino tras llegar al aeropuerto de Barcelona, cuando dijo que "estoy cansado de ser siempre el culpable de todo lo que pasa en este club": "Por un lado, puedo entender que Leo se cabrease. En mi opinión, hay que respetar mucho más a gente como Messi. Después de un viaje, preguntar a Messi sobre Antoine es una falta de respeto. Podéis crear polémica. Yo no he visto en ningún momento que haya un problema entre los dos. Hay suficientes imágenes en las que se ven que trabajan bien. No soy partidario de buscar problemas. Alguien ha dicho algo y ese alguien no es cliente de Griezmann hace años. Son chorradas".

Fue tajante Ronald cuando le preguntaron si ve a Messi fuera del F.C. Barcelona: "No. Y no voy a contestar más".

El técnico holandés también habló sobre la polémica del virus FIFA. Koeman considera que el calendario es demasiado apretado para los equipos grandes: "Sabemos que para los equipos grandes el calendario es muy apretado. Jugar tres partidos en lugar de dos es complicado. Entiendo a los seleccionadores, pero nunca he arriesgado con un jugador. Hay seleccionadores que piensan en los clubes".

El técnico del Barcelona lanzó una sorprendente queja sobre los horarios: "No entiendo que juguemos siempre a las 21:00 horas. Nosotros tenemos que jugar siempre a las 21:00, una hora más en horario local. Esto no es una ayuda a un equipo grande. Entiendo ese horario en el Atlético-Barça, pero no en todos los que jugamos. Y hay que jugar el martes por la noche en Kiev. Eso no es una ayuda a los deportistas. Hay que pensar más en los grandes y en los jugadores. Vamos mal en ese sentido".