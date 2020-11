El francés Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se quejó este viernes de la gran cantidad de partidos que afrontan los futbolistas, tanto en sus clubes como en sus selecciones, asegurando en rueda de prensa que "es demasiado" pensando "en la salud de los jugadores" y desveló estar "preocupado" por ello".

"No voy a entrar en ese debate. Lo que te puedo decir, porque lo veo, es que el calendario es demasiado. Al final yo pienso en la salud de los jugadores, nada más, cuando tenemos todos los partidos que tenemos y ellos no paran nunca. No hablo solo de mis jugadores, hablo de más equipos. Estoy preocupado. No me voy a meter, te digo lo que pienso, pero al final son la gente que están ahí y que hacen el calendario, pero estoy preocupado por esto y por todos los partidos que tenemos", declaró en la previa de la visita de mañana sábado al Villarreal (16:15h).

"Es muy difícil. Va a ser difícil hasta el final. No buscamos excusas, es la realidad, es lo que estamos viviendo. Todo es un poco raro y todos los partidos son un poco diferentes, pero no cambia. El calendario es este y tenemos que jugar los partidos e intentar ganar todos los partidos que nos tocan, sabiendo que cada partido es difícil", comentó.

Tras un parón de selecciones en el que la mayoría de combinados nacionales han disputado tres partidos, el Real Madrid afronta 10 partidos en un plazo de 39 días antes de finalizar el año. Un elevado número de encuentros que hace, según Zidane, que sea difícil alcanzar la forma óptima de aquí a final de temporada.

"De momento no se puede porque el calendario es el que es. No solo los entrenamientos, la recuperación es importante y no tenemos tiempo, pero es la realidad. Tenemos que aguantar lo que es, la situación es esta y nosotros la vamos a cumplir. Yo quería hablar hoy de eso y lo hago", analizó.

Por esta situación, el entrenador francés se mostró molesto con los organismos FIFA y UEFA: "Sí, pero somos todos igual, todos los entrenadores necesitan sentir que nos escuchan. Nosotros tuvimos una reunión con los entrenadores para intentar cambiar algo. Hoy digo mi sentimiento, lo que pienso y tengo dentro. Luego, son gente que están ahí para ver lo que pueden hacer y veremos. Pero yo solo pienso en la salud y a lo que es el fútbol, jugando muchos partidos, descansar es importante para la salud de los jugadores y dar un buen espectáculo", declaró.