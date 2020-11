El Manchester City recula y se retira de la puja por Messi

Leo Messi termina contrato el próximo 30 de junio y su futuro es una incógnita. Con Bartomeu fuera del F.C. Barcelona, las opciones para una renovación del argentino pasan por conocer las intenciones de los candidatos a la presidencia del conjunto azulgrana.

Muchos daban por seguro que Messi podría terminar en el Manchester City con Pep Guardiola. Sin embargo, desde Inglaterra aseguran que los citizens han dado marcha atrás y no harán oferta alguna por Lionel.

Según Semra Hunter, periodista especializada en la liga española de Sky Sports, citando fuentes directas del City: "Las puertas del Manchester City están cerradas para Messi, no habrá oferta. Puedo hablar con autoridad porque alguien cercano a la situación me ha indicado que el Manchester City no presentará una oferta a Lionel Messi. Basándome en la información que tengo, las puertas del Manchester City están cerradas para él, por dos motivos: Messi está llegando al crepúsculo de su carrera y el Messi actual es diferente al visto en los últimos 17 años en el Barcelona. Y a nivel económico, aunque llegara libre al City, los 100 millones que cuesta por temporada a nivel salarial, no son compatibles para ningún club en la coyuntura actual, con la pandemia".

Guardiola, tras renovar con el City la semana pasada, ya dejó claro que su deseo era que el argentino termine su carrera en el equipo de su vida, el F.C. Barcelona.