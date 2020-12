Durísimas declaraciones contra Víctor Valdés: "Se cree que está jugando al FIFA, trata a los jugadores como cromos"

Víctor Valdés sigue acumulando polémicas. Tras salir por la puerta de atrás del F.C. Barcelona en la temporada 19/20, se hizo cargo del Horta, equipo de la Ciudad Condal que está encuadrado en el subgrupo B, de once equipos, del Grupo 5 de la Tercera División.

Sergi Moreno, delantero de 28 años, ha señalado públicamente a Valdés tras ser despedido esta semana del Horta. Moreno culpa a Valdés de su salida y no se muerde la lengua a la hora de atizar al exguardameta:

"Valdés me ha tratado como una mierda. Quien ha perdido las formas y ha hecho las cosas mal no es el Horta, sino Víctor Valdés. Estábamos haciendo preparación física en el gimnasio, se acercó a mí, a Adri (Giménez) y a Coro (David Corominas) y nos dijo que no contaba más con nosotros, que futbolísticamente no era lo que esperábamos. Se piensa que está jugando al FIFA, como si los jugadores fuéramos cromos".

El delantero se despidió del Horta con un mensaje en sus redes sociales y dejó un nuevo recado a Víctor Valdés: "Hay mucha tensión en el vestuario, la gente no está jugando como sabe. Es una lástima porque hay plantilla para luchar por todo, pero no se puede aguantar".