El vestuario del Barcelona es un polvorín: Pjanic, el último en alzar la voz

El vestuario del Barcelona es un auténtico polvorín. Son numerosos los jugadores que no entienden a Ronald Koeman. El último en mostrar su descontento con el técnico holandés ha sido Pjanic. El futbolista bosnio se ha quejado públicamente de su situación. En la previa del duelo ante su ex equipo, la Juventus, Pjanic asegura que no entiende los motivos de sus escasos minutos en el Barcelona.

¿Debería jugar más? Sí, y eso es lo que quiero. Honestamente, ni siquiera entiendo la razón de esta situación. Está claro que quiero jugar mucho más. Sé que puedo dar mucho, y cuando el entrenador me llama siempre respondía, lo hice bien, hice buenos partidos. Más que eso, no sé qué podría hacer. Estoy entrenando, estoy listo

Pjanic, que concedió una entrevista a la Gazzeta, ha participado en once encuentros esta temporada, aunque sólo en seis ha sido titular: "No estoy satisfecho y no puedo estar, en mi carrera nunca he aceptado la idea de no jugar y ni siquiera lo hago ahora. Ya veremos, estoy listo, estoy entrenando bien y esperando, no puedo hacer nada más. Es una situación muy delicada que no me conviene".

Este martes Pjanic se enfrentará al que fue su equipo hasta esta temporada. El serbio se deshace en elogios hacia la Juventus: "Estoy satisfecho con el club y con mis compañeros. Mis 9 años en Italia fueron muy bonitos y, sinceramente, los extraño. Lo pasé muy bien en la Roma y la Juve, pasé temporadas importantes. Ahora tengo este nuevo desafío en el club más grande del mundo y tengo que volver al juego. Es una novedad que quería probar ".